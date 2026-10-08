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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قفزة جديدة في الحضور البحثي الدولي لجامعة طنطا.. 64 عالما لأفضل 2% من علماء العالم

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

أعلن الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، إدراج 64 عالمًا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في أحدث إصدار من قاعدة البيانات العالمية للعلماء الأعلى استشهادًا، والمعروفة إعلاميًا بقائمة Stanford/Elsevier لأفضل 2% من علماء العالم، محققةً زيادة قدرها 17 عالمًا وبنسبة تتجاوز 36% مقارنة بالإصدار السابق الذي شهد إدراج 47 عالمًا من الجامعة.

توجيهات جامعة طنطا 

ويعكس تتبع نتائج الجامعة خلال السنوات الأخيرة تطورًا واضحًا في حضور علمائها بالقائمة؛ حيث بلغ العدد 32 عالمًا في عام 2023، ثم ارتفع إلى 48 عالمًا في 2024، وسجل 47 عالمًا في 2025، قبل أن يحقق قفزة جديدة في إصدار 2026 بوصوله إلى 64 عالمًا، بما يعكس اتجاهًا عامًا متصاعدًا في الحضور والتأثير البحثي الدولي لعلماء جامعة طنطا. (جامعة طنطا)

تهنئة رئيس جامعة طنطا 

وهنأ الدكتور محمد حسين علماء الجامعة المدرجين بالقائمة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل مصدر فخر لجامعة طنطا، ويعكس ما يمتلكه علماؤها وباحثوها من قدرات علمية وبحثية قادرة على المنافسة والتأثير دوليًا، مشيرًا إلى أن الزيادة من 47 إلى 64 عالمًا في إصدار واحد تمثل مؤشرًا مهمًا على تنامي جودة وتأثير الإنتاج العلمي للجامعة واستدامة حضورها في قواعد البيانات والمؤشرات البحثية العالمية.

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة طنطا تضع البحث العلمي والابتكار في صدارة أولوياتها الاستراتيجية، وتعمل على تهيئة بيئة أكاديمية وبحثية محفزة للتميز، ودعم الباحثين والنشر العلمي الدولي والتعاون البحثي، مؤكدًا أن الجامعة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تعظيم الأثر العلمي والتنموي للبحوث، وتوجيه قدراتها البحثية نحو القضايا ذات الأولوية الوطنية والتحديات التنموية، بما يعزز تنافسيتها ومكانتها بين الجامعات إقليميًا ودوليًا.

تبادل الخبرات 

من جانبه، أكد الدكتور حاتم أمين، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن وصول عدد علماء الجامعة المدرجين إلى 64 عالمًا يعكس تطورًا نوعيًا في التأثير البحثي لعلماء الجامعة، موضحًا أن قاعدة Stanford/Elsevier لا تعتمد على حجم النشر العلمي فقط، وإنما تستند إلى مجموعة من مؤشرات التأثير والاستشهادات العلمية، من بينها h-index وhm-index والمؤشر المركب c-score، إلى جانب مراعاة المشاركة في التأليف وموقع الباحث ضمن قائمة المؤلفين.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل على رفع جودة المخرجات البحثية وزيادة تأثيرها واستشهاداتها الدولية، ودعم البحوث البينية والتعاون العلمي الدولي، وتعزيز ظهور الباحثين وانتمائهم المؤسسي للجامعة في قواعد البيانات العالمية، بما يضمن ترجمة التميز الفردي لعلماء الجامعة إلى تقدم مؤسسي مستدام في مؤشرات البحث العلمي والتصنيفات الدولية.

ووفقًا للبيانات الواردة في الإصدار الحالي، توزع علماء جامعة طنطا المدرجون على خمس كليات، بواقع 28 عالمًا من كلية العلوم، و16 من كلية الهندسة، و11 من كلية الصيدلة، و5 من كلية الزراعة، و4 من كلية الطب.

وصدر التحديث الجديد، وهو الإصدار التاسع Version 9 من قاعدة البيانات، في 7 أكتوبر 2026، ويعتمد على ملفات الباحثين المسجلة في قاعدة بيانات Scopus وفق لقطة البيانات بتاريخ 1 أغسطس 2026، مع تحديث بيانات الاستشهادات حتى نهاية عام 2025. كما تضم القاعدة مسارين مستقلين لقياس التأثير البحثي؛ أحدهما على امتداد المسيرة العلمية Career-Long Impact، والآخر لقياس التأثير خلال عام واحد Single Recent Year Impact.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل جامعة طنطا قفزه تصنيف دولي

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