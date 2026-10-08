محافظ الفيوم يوجه بتكريم طاقم إسعاف أعاد 660 ألف جنيه لمصاب في حادث بطريق أسيوط الغربي

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم بأمانة ويقظة طاقم إسعاف الفيوم بعد نجاحه في إعادة مبلغ مالي قدره 660 ألف جنيه كان بحوزة مصاب في حادث تصادم بطريق أسيوط الغربي موجها بتكريم أفراد الطاقم تقديرا لأمانتهم ودورهم الإنساني والمهني.



تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات هيئة الإسعاف المصرية فرع الفيوم برئاسة الدكتور عمرو عثمان بلاغا بوقوع حادث تصادم بعد عزبة شقلوف في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وضم طاقمها السائق مصطفى إسحاق عبد الحميد والمسعف أحمد محمد عبد الحكم حيث جرى التعامل مع المصاب الذي تبين إصابته باشتباه كسر مضاعف بالساق ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



العثور على 660 ألف جنيه

وخلال التعامل مع المصاب عثر طاقم الإسعاف على مبلغ مالي قدره 660 ألف جنيه كان بحوزته وحرص أفراد الطاقم على الحفاظ على المبلغ وتسليمه إلى صاحبه في موقف عكس الأمانة والالتزام المهني وذلك تحت متابعة مشرف القطاع وليد والي.



المحافظ يوجه بتكريم الطاقم

وأشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم بالموقف موجها الشكر والتقدير إلى السائق مصطفى إسحاق عبد الحميد والمسعف أحمد محمد عبد الحكم ومشرف القطاع وليد والي والدكتور عمرو عثمان مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بالفيوم وأكد المحافظ أنه سيتم تكريم طاقم الإسعاف تقديرا لأمانتهم ويقظتهم ودورهم الإنساني والمهني مشيرا إلى أن مثل هذه النماذج المضيئة تعزز الثقة في مؤسسات الدولة وتؤكد ما يتحلى به أبناء المحافظة من أمانة وإخلاص في أداء واجبهم.