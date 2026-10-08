في العيد القومي الـ228.. الغربية تستحضر روح النصر وتحتفي بإنجازات أبنائها

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، والدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا ،الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة والعيد القومي الـ228، والتي جمعت بين استعادة محطات مضيئة من تاريخ الوطن والمحافظة، واستعراض ما تشهده الغربية من جهود ومشروعات في مختلف القطاعات.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها عرض فيلم تسجيلي تناول أبرز إنجازات المحافظة ومشروعاتها خلال الفترة الماضية، ليقدم صورة متكاملة لما تحقق على أرض الغربية في إطار جهود تطوير الخدمات وتحسين مستوى الحياة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

جاء ذلك بحضور المهندس حسام عبدة نائب المحافظ ، اللواء محمد منصور شعير السكرتير العام للمحافظة ، العميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري ، الأستاذ خالد العرفي السكرتير العام للمحافظة ، الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها ، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية .

تحرك تنفيذي عاجل

وتضمنت الاحتفالية كلمات لمدير مديرية الثقافة بالغربية ورئيس قناة الدلتا، إلى جانب برنامج فني متنوع شمل أوبريت «الأرض الطيبة» بأداء المتسابقين الفائزين في مسابقة الغناء، وفقرات غنائية فردية لعدد من المواهب، وقصيدة وطنية قدمها الشعراء الفائزون في المسابقة، فضلًا عن استعراض «الغربية قلب الدلتا» بمشاركة فرقة طنطا للموسيقى العربية، في إطار الاحتفاء بالمواهب الشابة وربط الفنون بقيم الانتماء والوعي بتاريخ الوطن.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن الاحتفال بالعيد القومي يتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر ليؤكد أن إرادة المصريين كانت وستظل قادرة على تجاوز التحديات، مشيرًا إلى أن السابع من أكتوبر يستعيد موقفًا وطنيًا لأبناء الغربية، فيما يجسد السادس من أكتوبر ملحمة وطنية أعادت لمصر عزتها وكرامتها.

وأوضح أن مسؤولية المرحلة الحالية تتمثل في تحويل هذه الروح إلى عمل مستمر، قائلًا: «مسؤوليتنا أن نعمل أكثر، وأن ننجز أكثر، وأن نكون دائمًا على قدر ثقة المواطن»، مؤكدًا مواصلة جهود التنمية في التعليم والصحة والطرق والمرافق، ودعم الصناعة والزراعة والاستثمار، وتطوير القرى والمدن وتحسين مستوى الخدمات.

احتفالات عيد القومي

واختتمت الاحتفالية بتكريم عدد من المتميزين والفائزين في مجالات متنوعة، تقديرًا لإنجازاتهم وتشجيعًا لهم على مواصلة النجاح، وشمل التكريم 6 من فريق «ضي القلوب» من ذوي الهمم، و15 فائزًا من برنامج «نجوم لبكرة»، و15 فائزًا بالمركز الأول على مستوى مديرية التربية والتعليم في مسابقة «فرسان التحدي»، و25 من الفائزين ببطولة الجمهورية للشطرنج، و100 من الاتحاد المصري للتنمية الذهنية تحت إشراف المحاسب محمد خلاف عضو الاتحاد المشار إليه، إلى جانب 20 من الفائزين بالمراكز الأولى من مركز التنمية المحلية بسقارة، في تأكيد على اهتمام المحافظة بدعم الموهوبين والمتميزين والاستثمار في الإنسان.