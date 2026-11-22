فتحت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، ملف القوامة والنشوز في الحياة الزوجية، موضحة المفهوم الصحيح للقوامة في الإسلام، والضوابط المرتبطة بنشوز الزوجة، وموقف السنة النبوية من العنف ضد المرأة، مؤكدة أن العلاقة الزوجية لا ينبغي أن تقوم على التسلط وفرض السيطرة، وإنما على المسؤولية والرحمة والاحتواء.

امتناع الزوجة عن طاعة زوجها

وقالت مختار، خلال لقائها ببرنامج «أنا وهو وهي»، الذي يقدمه الإعلاميان شريف بديع وسارة سامي عبر قناة «صدى البلد»، إن النشوز ورد ذكره في القرآن الكريم بالآية 34 من سورة النساء، موضحة أن المقصود به في طرحها امتناع الزوجة عن طاعة زوجها دون عذر معتبر.

التعامل القائم على الرحمة

واستشهدت الداعية الإسلامية بموقف السيدة عائشة رضي الله عنها، التي قالت: «ما ضرب رسول الله شيئًا قط بيده، لا امرأة ولا خادم»، مشيرة إلى أن السيرة النبوية تقدم نموذجاً في التعامل القائم على الرحمة والرفق، ومستشهدة بقول الله تعالى: «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين».

وجود خلافات زوجية

وشددت على أن وجود خلافات زوجية أو حالات نشوز لا ينبغي أن يكون مبرراً لتحويل العلاقة بين الزوجين إلى ساحة للعنف والإيذاء، مؤكدة أهمية الاقتداء بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الزوجة والأسرة.

وفي توضيحها للحالات التي لا ينطبق عليها وصف النشوز، أشارت مختار إلى أن امتناع الزوجة عن بعض واجبات الحياة الزوجية بسبب المرض أو التعب أو وجود عذر مؤقت لا يجعلها ناشزاً، موضحة أن الظروف الصحية والنفسية التي تحول دون أداء بعض الواجبات يجب مراعاتها عند تقييم الخلافات الزوجية.

وضربت مثالاً بحالة الزوجة التي تتعامل مع زوجها بتحدٍ ورفض تام لأي تفاهم أو مراعاة لحقوق العلاقة الزوجية، معتبرة أن مثل هذه التصرفات قد تدخل في إطار النشوز وفقاً للتصور الذي عرضته خلال اللقاء.

توفير السند والحماية والرعاية

وانتقلت مختار إلى توضيح مفهوم القوامة، مؤكدة أنها لا تعني تسلط الرجل أو امتلاكه سلطة مطلقة على زوجته، وإنما تعبر عن دوره في توفير السند والحماية والرعاية والاحتواء والأمان داخل الأسرة.

النموذج الصحيح للقوامة

وأضافت أن الزوج الذي يلجأ إلى تعنيف زوجته أو الاعتداء عليها لإثبات قوته وفرض شخصيته لا يقدم النموذج الصحيح للقوامة، مشيرة إلى أن القوة الحقيقية في العلاقة الزوجية تظهر في تحمل المسؤولية وحسن المعاملة والقدرة على احتواء الخلافات.

فرض السيطرة وإلغاء شخصية المرأة

وانتقدت ما وصفته بثقافة «سي السيد» القائمة على فرض السيطرة وإلغاء شخصية المرأة، داعية إلى تغيير هذه المفاهيم التي تسهم في تكريس العنف داخل الأسرة، وتؤدي إلى انتقاله من جيل إلى آخر.

بناء أسرة مستقرة

واختتمت الداعية الإسلامية حديثها بالتأكيد على أن بناء أسرة مستقرة يتطلب فهماً صحيحاً لمعاني القوامة والطاعة والمسؤولية المتبادلة، بعيداً عن التسلط والإيذاء، وأن الرحمة والاحترام يمثلان أساس التعامل بين الزوجين.