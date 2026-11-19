أكد الشيخ أحمد ترك، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أن الزواج في التصور الإسلامي ليس مجرد علاقة اجتماعية عابرة، وإنما هو عقد يقوم على السكن والمودة والرحمة والانتماء، وهي معانٍ تتصل بالفطرة الإنسانية وتشكل أساس بناء الأسرة واستقرارها، موضحًا أن المجتمع يتكون من الفرد والأسرة والأمة، وأن الحفاظ على كيان الأسرة ضرورة لحماية المجتمع من الأفكار والممارسات التي تستهدف إضعاف روابطه وتفكيك بنيانه.

وحذر الشيخ أحمد ترك، خلال محاضرته «فن إدارة الخلافات في الحياة الزوجية»، ضمن فعاليات دورة تأهيل المقبلين على الزواج في نسختها الثانية والعشرين، المنعقدة تحت عنوان «لتسكنوا إليها»، من الانسياق وراء بعض الأفكار المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكونها تقدم تصورات مغلوطة عن الزواج والحياة الأسرية، فضلًا عن تأثر كثير من الشباب بما تعرضه المسلسلات والأفلام من نماذج درامية بعيدة عن واقع الحياة الزوجية ومتطلباتها.

وتناول أحمد ترك التصور الإسلامي للتعامل مع الخلافات الزوجية، مؤكدًا أن الاختلاف بين الزوجين أمر طبيعي ومن سنن الفطرة التي أشار إليها القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ﴾، ومن ثم فإن نجاح العلاقة لا يعني انتفاء الاختلاف، وإنما القدرة على استيعاب طبائع الطرف الآخر والتعايش مع عيوبه.

واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَفْرَكْ مؤمنٌ مؤمنةً، إن كره منها خُلُقًا رضي منها آخر»، مشيرًا إلى أن العلاقة الزوجية الناجحة تقوم على تقبُّل الاختلاف وتحمل الأخطاء وعدم الوقوف طويلًا أمام الهفوات، مع الحفاظ على الأسرار والتعامل بالإحسان، وعدم تحويل المواقف العابرة إلى أزمات ممتدة أو بناء توقعات سلبية حولها، فضلًا عن الحرص على تجديد مشاعر المودة والحب ورعايتها بالأقوال والأفعال والمشاعر والاهتمام والخوف على الطرف الآخر.

وأوضح أن إدارة العلاقة الزوجية تقتضي معرفة نقاط القوة والضعف لدى كل طرف، والتعرف على طبائع الشخصيات وأنماط سلوكها، لافتًا الانتباه إلى أن التعارف الذي جعله الله غاية من غايات التنوع الإنساني في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾، ينبغي أن يكون أكثر حضورًا بين الزوجين، حتى يتحقق التفاهم والارتواء الروحي والعاطفي.

وأوضح أن الحياة الزوجية لا تقوم على الحب وحده، وإنما تحتاج إلى العقل والحكمة وحسن التعامل، كما أن الكلمة الطيبة والإحسان من أهم الوسائل التي تعيد الدفء إلى العلاقات الإنسانية، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء»، ومشيرًا إلى أهمية مراعاة الفروق في الطبائع والأخلاق إلى جانب الكفاءة في الجوانب الأخرى، إذ قد تختلف العادات والسلوكيات بين الأفراد حتى مع وجود التقارب في التدين والعبادة، وهو ما يجعل فهم طبيعة الإنسان ضرورة أساسية لإنجاح الحياة المشتركة.

وحذر أمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ من ترك الخلافات الزوجية تتصاعد حتى تصل إلى الشقاق، مؤكدًا أهمية التدخل بالحكمة والإصلاح في الوقت المناسب، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾، كما حذر من اللجوء إلى الأبراج والسحر والشعوذة في تفسير المشكلات أو بناء القرارات المصيرية، موضحًا أن الاعتقاد في تأثير النجوم والكواكب على مصائر البشر يتنافى مع حقيقة الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو المدبر لشؤون الخلق، وأن هذه الممارسات تروج أفكارًا زائفة وتستغل احتياجات الناس، ولا سيما حين ترتبط بالابتزاز والنصب، داعيًا إلى ضرورة وجود قوانين رادعة تواجه ممارسي الدجل ومروجيه، بما يحمي العقول من الخرافات ويعزز الوعي الصحيح.

وأشار إلى أهمية التعرف على أنماط الشخصيات المختلفة وطرق التعامل معها، مستعرضًا عددًا من النماذج السلوكية، ومنها الشخصية العملية التي تجعل العمل في مقدمة أولوياتها وقد تميل إلى العزلة لبعض الوقت عند عودتها إلى المنزل، والشخصية التي تتميز بقوة علاقاتها الإنسانية والاجتماعية، لكنها قد لا تكون الأنسب لتولي المسؤوليات الإدارية، فضلًا عن الشخصية غير العملية التي تميل إلى تتبع أخطاء الآخرين وإبرازها، موضحًا أن معرفة هذه الأنماط تساعد على تحديد المداخل المناسبة للتواصل ومعالجة الخلافات، وأن فهم طبيعة الطرف الآخر يتيح اختيار الأسلوب الأمثل للتعامل معه.

أهمية الاستماع الجيد بين الزوجين

وأكد أن الإنصات والاستماع الجيد يعدان من أهم المهارات اللازمة لتهدئة الحياة الزوجية، وأن الإنصات لا يقتصر على مجرد سماع الكلمات، وإنما يقوم على الثقة بالنفس والقدرة على منح الآخر الاهتمام والوقت، بما يعزز جسور التواصل والتفاهم بين الزوجين.

وأضاف أن بناء مهارة الإنصات يبدأ من تقوية الطاقة الروحية وكثرة الذكر والمحافظة على الصلوات التي فرضها الله تعالى في أوقات متفاوتة، بما يعين الإنسان على ضبط النفس والسكينة وحسن التعامل، إلى جانب الاستماع باهتمام وتقدير للآخر، مستحضرًا هَدي النبي صلى الله عليه وسلم في إقباله على الناس وإنصاته إليهم باهتمام.

وأشار إلى أن التصدق بالوقت ومنح الآخرين مساحة حقيقية للتعبير عن مشاعرهم واحتياجاتهم، فضلًا عن المواظبة على قراءة القرآن الكريم، كلها أمور تسهم في تهذيب النفس وتعزيز القدرة على التواصل، مشيرًا إلى أن مد جسور التواصل والإنصات داخل الأسرة يمثلان الملاذ الآمن للأطفال، ويمنحانهم الشعور بالاحتواء والاستقرار، ويحميانهم من الآثار النفسية للخلافات الزوجية، خاصة في ظل ضغوط العصر وتعدد المشاغل والمسؤوليات، داعيًا إلى اللجوء إلى الصلاة ومناجاة الله تعالى وبث الهموم إليه طلبًا لراحة البال، وعدم الانشغال بما لدى الآخرين أو مقارنة الحياة الأسرية بحياة غيرنا، امتثالًا لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ﴾.

كما نبَّه أمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ على ضرورة تحرر الأسرة من التقليد الأعمى للعادات والسلوكيات الاجتماعية السلبية، وما تفرضه أحيانًا من أعباء مالية وتكاليف تفوق قدرات المقبلين على الزواج، موضحًا أن بعض الأفراد يخضعون لما يمكن وصفه بسلوك القطيع، فيقلدون الآخرين دون مراعاة لظروفهم وإمكاناتهم، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يكن أحدكم إمَّعة، يقول: إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساؤوا أسأت، ولكن وطِّنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساؤوا أن تجتنبوا إساءتهم»، مؤكدًا أن المسلم ينبغي أن يكون صاحب موقف ووعي، وهو فرد في أمة وليس فردًا في قطيع، وأن استقرار الأسرة يبدأ من قدرتها على اتخاذ قرارات تتناسب مع ظروفها وإمكاناتها، والابتعاد عن المظاهر والتكاليف المبالغ فيها، بما يحقق التوازن ويحفظ المودة والرحمة ويؤسس لحياة زوجية مستقرة.