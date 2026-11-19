نجح فريق جراحة الفم والوجه والفكين بمستشفى تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية في إجراء تدخل جراحي دقيق لشاب يبلغ من العمر 21 عامًا، وصل إلى المستشفى مصابًا بإصابات شديدة ومتعددة بالوجه والفكين، إثر تعرضه لحادث، استدعت تدخلًا طبيًا عاجلًا لإصلاح الكسور وإعادة بناء الأجزاء المصابة.

واستقبل المستشفى المريض مصابًا بتورم شديد حول العينين، واختلال في إطباق الأسنان، مع حركة بالفك العلوي وكسر بعظمة الوجنة. وأظهرت الأشعة المقطعية وجود كسور متعددة ومتفتتة بعظام الوجه والفكين، شملت عظمة الوجنة، والحافة السفلية وقاع محجر العين، والفك العلوي، وجدار الجيب الأنفي، مع سقوط محتويات محجر العين وعضلاته إلى داخل الجيب الأنفي.

وعلى الفور، جرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة، وتأمين مجرى الهواء والتنفس والسيطرة على النزيف، ثم حجز المريض بالعناية المركزة لاستكمال التجهيز والتدخل الجراحي تحت التخدير الكلي.

وأجرى الفريق الطبي عملية جراحية دقيقة تضمنت استعادة إطباق الأسنان باستخدام الـ (Arch Bar)، والكشف عن مواضع الكسور من خلال فتحات جراحية، ثم إعادة عضلات العين ومحتويات محجر العين إلى وضعها التشريحي الصحيح، وإعادة بناء قاع محجر العين باستخدام شبكة تيتانيوم مخصصة لإعادة البناء، مع ترميم الحافة السفلية للمحجر والتأكد من حرية حركة العين.

كما تم تثبيت كسور عظمة الوجنة والفك العلوي وجدار الجيب الأنفي باستخدام الشرائح والمسامير، لاستعادة الوضع التشريحي للعظام المصابة، وقد خرج المريض من المستشفى بعد إجراء التدخل الجراحي واستكمال الرعاية الطبية اللازمة.

وضم الفريق الطبي المشارك في جراحة الفم والوجه والفكين كلًا من دكتور محمد عبد الرحمن عبده عطا، دكتوراه واستشاري جراحة الفم والوجه والفكين ورئيس قسم الأسنان، ودكتور خالد أحمد عوض عطا، دكتوراه واستشاري ومدرس جراحة الفم والوجه والفكين بكلية طب الأسنان جامعة كفر الشيخ، ودكتور يوسف سامي، و أحمد حمادة.

كما شارك في إجراء العملية دكتور محمود عزت، استشاري التخدير، إلى جانب فريق تمريض العمليات.