أصيب شقيقان بجروح قطعية بالجسم، اثر مشاجرة نشبت بقرية مستعمرة الجزاير التابعة لمركز الستاموني، في محافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بقرية مستعمرة الجزاير بنطاق مركز الستاموني.

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المشاجرة أسفرت عن إصابة كل من: عادل السيد مرعي، 19 عاما ، بجرحين قطعيين باليد اليمنى، وهشام السيد مرعي، 28 عاما ، بجرح قطعي بالكتف الأيمن والأيسر وجرح سطحي بالترقوة.

تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.