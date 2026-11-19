أصيبت سيدة بحروق من الدرجتين الأولى والثانية بمختلف أنحاء الجسم، إثر اشتعال أنبوبة بوتاجاز داخل منزلها بقرية طماي الزهايرة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديربة أمن الدقهلية بلاغًا مباشرًا بنشوب اشتعال في أنبوبة بوتاجاز بجوار معصرة أبو سيف بقرية طماي الزهايرة، ما أسفر عن إصابة سامية عبد الحميد خليل، 60 عامًا، بحروق من الدرجتين الأولى والثانية بالجسم بالكامل.



انتقل ضباط المباحث و سيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم نقل المصابة إلى مستشفى السنبلاوين لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.