تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال تنفيذ قرار إزالة، بشأن حالة تعدي على أرض زراعية بالطريق الدولي، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 300 متر مربع، بنطاق الوحدة المحلية بالمنيل التابعة لمركز طلخا.

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة مواصلة جهود التصدي لكافة أشكال التعديات والمخالفات، وعدم السماح بفرض أي أمر واقع بالمخالفة للقانون، مشددًا على سرعة تنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على الرقعة الزراعية وحماية مرافق البنية التحتية، وضمان سلامة المواطنين.

وجرت أعمال الإزالة بإشراف ومتابعة الأستاذ أشرف عبد الواحد رئيس مركز ومدينة طلخا، وبحضور محمد سعد، محمد سمير، نائبي رئيس المدينة، ورئيسة الوحدة المحلية بالمنيل، ومسؤولي القسم الهندسي بالوحدة المحلية.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية من خلال رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية، لرصد أي مخالفات أو تعديات والتعامل الفوري معها، مع المتابعة المستمرة لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى، تنفيذًا للقانون وحفاظًا على مقدرات الدولة.