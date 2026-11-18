تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق بمدينة جمصة، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

وتضمنت الأعمال فرد السن تمهيدا لأعمال انترلوك خلف شارع آمون، والواصل إلى شارع الشباب، بطول 450 متر، بما يسهم في تحسين كفاءة الطريق وتيسير حركة المواطنين، ليكون محور مروري بديل لشارع عمر بن عبد العزيز وشارع الكورنيش، لمنع الأزمة المرورية خاصة خلال موسم الصيف.

ووجه المحافظ ، المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مدينة جمصة، بضرورة المتابعة اليومية والميدانية المستمرة لأعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، لضمان الانتهاء من الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية المقررة.

وأكد استمرار تنفيذ خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع بمختلف المراكز والمدن، مشيرًا إلى أن تحسين شبكة الطرق يمثل أحد المحاور الأساسية للارتقاء بمستوى البنية التحتية، وتيسير حركة المواطنين، وتحسين جودة الحياة، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والمظهر الحضاري بمختلف أنحاء المحافظة.