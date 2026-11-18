تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ختام فعاليات المبادرة الطبية المجانية التي نُفذت بديوان عام المحافظة على مدار يومي 17 و18 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومؤسسة الدكتور جمال شيحة للتعليم والثقافة والتنمية المستدامة، وتحت رعاية مستشفى الكبد المصري بشربين، وبمشاركة المعهد الفني للتمريض التابع للمستشفى، وذلك في إطار دعم المبادرات الصحية والمجتمعية، وتعزيز أهداف انضمام مدينة المنصورة لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، تحت شعار مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة».

وأكد محافظ الدقهلية أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، مشيرًا إلى حرص المحافظة على دعم المبادرات التي تيسر حصول المواطنين على الخدمات الطبية المجانية، من خلال التعاون مع المؤسسات الطبية المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني، والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.

وأسفرت فعاليات المبادرة، على مدار يومي تنفيذها، عن توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات الصحية لنحو 500 حالة، بواقع 250 حالة في اليوم الأول و250 حالة في اليوم الثاني، وشملت الخدمات إجراء التحاليل الطبية، ومنها صورة الدم الكاملة وتحاليل الفيروسات، والكشف في تخصص الباطنة، وإجراء أشعة السونار على الجهاز الهضمي والكبد، إلى جانب تقديم الاستشارات في التغذية العلاجية، وخدمات الكشف الجلدي والعناية بالبشرة والشعر، بالتعاون مع أكاديمية أوشين للتجميل، وذلك من خلال فريق طبي متخصص وباستخدام الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة، دون تحميل المستفيدين أي أعباء مالية.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تعكس أهمية تفعيل التعاون بين المحافظة والمؤسسات الطبية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني، وتوظيف الإمكانات المتاحة لتنفيذ أنشطة ومبادرات ذات أثر مباشر في المجتمع، بما يدعم نشر ثقافة التعلم المستمر ويربط مفهوم التعلم مدى الحياة بالوعي الصحي والحفاظ على صحة الإنسان.

وجاء تنظيم القافلة بإشراف الحاج محمد الوصيف المدير التنفيذي وأمين صندوق جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية، وتنظيم الدكتورة إيناس ستيت مدير المؤسسة.

كما جاءت المبادرة تحت إشراف هانم التهامي مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة، رندا الزهيري وكيل إدارة التعاون الدولي،

وأوضح محافظ الدقهلية استمرار جهود المحافظة بالتعاون مع مديرية الصحة في تنظيم القوافل الطبية والعلاجية بمختلف المراكز والمدن والقرى، خاصة المناطق الأولى بالرعاية، لتوفير الخدمات الصحية والعلاجية اللازمة للمواطنين