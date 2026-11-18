تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية من انتشال جثمان شخص يبلغ من العمر 46 عامًا، عقب سقوطه داخل مياه ترعة البحر الصغير بقرية كفر قنيش التابعة لمركز منية النصر، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى منية النصر، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة، بسقوط شخص داخل مياه ترعة البحر الصغير بقرية كفر قنيش التابعة لدائرة مركز شرطة منية النصر.

انتقل ضباط مباحث منية النصر، وقوات الإنقاذ النهري، إلى مكان البلاغ، وبدأت أعمال البحث والتمشيط داخل مياه الترعة، و تمكنت القوات من العثور على الجثمان وانتشاله.

وبالفحص، تبين أن الجثمان لشخص يدعى عبد الرحمن عبده حسانين الغرباوي، يبلغ من العمر 46 عامًا، ومقيم بنطاق محافظة الدقهلية.

وعقب انتشال الجثمان، جرى نقله إلى مشرحة مستشفى منية النصر، تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.