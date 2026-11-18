قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس الراحل أنور السادات كان يسعى إلى إقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن رؤيته السياسية تضمنت طرحا يتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة للشعب الفلسطيني.

الرئيس السادات تحدث عن الدولة الفلسطينية في معاهدة السلام

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن الرئيس السادات تحدث عن الدولة الفلسطينية، كما تضمن اتفاق السلام جزءا خاصا بهذه القضية، معتبرا أن ما طرحه الرئيس الراحل كان يمكن أن يمثل أساسا لمسار مختلف لو جرى البناء عليه.

وقال الإعلامي: «الرئيس السادات كان هيعمل دولة فلسطينية، ومن حاربوه وقاطعوه وقتها لم يتمكنوا من استرداد وإنشاء دولة فلسطينية».

وتابع أن السادات تناول مسألة الدولة الفلسطينية ضمن رؤيته السياسية، قائلا: «الرئيس السادات تكلم عن الدولة الفلسطينية، وفيه جزء من المعاهدة خاص بالدولة الفلسطينية، ولو كنا بنينا على اللي عمله السادات كان هيبقى عندنا دولة».

وأشار موسى إلى أن القرارات التي اتخذها الرئيس الراحل في ذلك الوقت واجهت اعتراضات ومواقف رافضة من بعض الأطراف، إلا أنه يرى أن التطورات اللاحقة أظهرت أهمية ما طرحه السادات بشأن القضية الفلسطينية.

وأكد أن استعادة تجربة الرئيس الراحل تقتضي النظر إلى مجمل رؤيته السياسية، وليس فقط إلى قرار السلام، لافتا إلى أن القضية الفلسطينية كانت حاضرة ضمن المسارات التي تناولها خلال تحركاته السياسية والدبلوماسية.