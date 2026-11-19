ينضم الفنان الشاب يوسف عمر إلى طاقم عمل المسلسل المرتقب "الفلكي"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2027، والذي يُعد التعاون الأول بين الثلاثي أحمد مكي بطل العمل، أحمد مراد مؤلفه، وأبو بكر شوقي مخرجه.

يأتي المسلسل في إطار تشويقي غامض مكون من 15 حلقة، ويجمع نخبة متميزة من النجوم، حيث يشارك مكي البطولة كل من جيهان الشماشرجي، أحمد كمال، عمرو عابد، وجهاد حسام الدين. بالإضافة إلى ظهور خاص لعدد من ضيوف الشرف وهم سوسن بدر، محمود البزاوي، وعلاء مرسي. المسلسل من إنتاج تامر مرسي.

أعمال يوسف عمر

وكان أحدث أعمال يوسف عمر، الفنية هو مشاركته بمسلسل “كان ياما كان” مع الفنان ماجد الكدواني، بالموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

ويُعد مسلسل “كان ياما كان” من الأعمال الاجتماعية التي لاقت تفاعلًا واسعًا، حيث يضم نخبة من النجوم، من بينهم يسرا اللوزي، ريتال عبد العزيز، وعارفة عبد الرسول، إلى جانب يوسف عمر، في توليفة فنية مميزة.

العمل من تأليف شيرين دياب، وإخراج كريم العدل، ومن إنتاج أحمد الجنايني، وينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية التي ترصد تعقيدات العلاقات الإنسانية وصراعاتها في إطار درامي مشوق.