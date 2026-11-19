أثارت الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي تفاعلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما طرحت سؤالًا على متابعيها بشأن أبرز الشخصيات الدرامية التي ارتبط بها الجمهور لدرجة الحزن الشديد عند وفاتها ضمن أحداث المسلسلات.

وكتبت منة عدلي القيعي، عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»: «فيه شخصيات في الدراما كانت مكتوبة حلو أوي لدرجة لما ماتوا الشخصية مصر كلها كانت زعلانة يوم عرض الحلقة دي.. ماما نونا - حمادة عزو، المنسي - الاختيار 1».

وأضافت في منشورها: «حد باعتلي تيتو (طبعًا)، مين تاني لما مات في الدراما الدنيا اتقلبت؟»، لتفتح المجال أمام متابعيها لاستعادة ذكريات أبرز المشاهد الدرامية التي تركت أثرًا عاطفيًا لدى الجمهور.

وتُعد شخصية «ماما نونا»، التي جسدتها الفنانة الراحلة كريمة مختار في مسلسل «يتربى في عزو»، من أبرز الأمثلة على الشخصيات التي أثارت وفاتها حزن المشاهدين، إذ شكّل رحيلها نقطة تحول مهمة في حياة «حمادة عزو»، الذي جسد شخصيته الفنان يحيى الفخراني، وأضفى المشهد بُعدًا إنسانيًا مؤثرًا على الأحداث.