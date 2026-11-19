نظم ملتقى المرأة بالجامع الأزهر الشريف ندوه تخصيصية بعنوان: «فن الإنصات النبوي.. مهارة التواصل المفقودة في زمن الضجيج»، بمشاركة الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، والدكتورة عائشة محمود عبد الجواد، المدرس المساعد بقسم الحديث وعلومه، والدكتورة سناء السيد، الباحثة بالجامع الأزهر الشريف.

استهلت الدكتورة فتحية الحنفي الندوة ببيان أن النبي ضرب أروع الأمثلة في حسن الاستماع وسعة الصدر؛ فقد استمع للصغير والكبير، والعدو والصديق، وأشارت إلى أن المنافقين حاولوا اتهامه بكثرة الاستماع فقالوا: "إنه أُذن"، فجاء الرد الإلهي مدحاً له: ﴿أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ﴾. كما ضرب المثل الأعلى في الإنصات للمظلومين في قصة خولة بنت ثعلبة، وللفقرء، ولم يكن يقاطع المتحدث قط حتى يفرغ من حديثه، مقبلاً عليه بكامل جسده ووجهه.

الإنصات في الهدي النبوي

واختتمت الحنفي، حديثها بعرض مواقف ناصعة من الهدي النبوي، مثل إنصاته لأبي عمير حين مات عصفوره، وإنصاته الطويل للسيدة عائشة في حديث أم زرع، وإنصاته لعتبة بن ربيعة المشرك حتى انتهى من عرضه كاملاً، مؤكدة أن الإنصات النبوي هو تواضع حقيقي يحقق الألفة والطمأنينة في البيوت وبيئات العمل.

من جانبها، أوضحت الدكتورة عائشة محمود، أن الإنصات هو "السكوت للاستماع بتفهم"، وهو مرتبة أرقى وأعمق من مجرد السماع العادي باعتباره تعقلاً وحسن تلقٍّ، واستشهدت بالتوجيه القرآني في فهم الوحي: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾.

وبيّنت د. عائشة أن الإنصات يمتلك فوائد نفسية وتربوية جمة؛ فهو يساهم في تهذيب النفس، ودعم علاقة المربي بأبنائه وطلابه، فضلاً عن دوره الفعّال في علاج المشكلات الأسرية والزوجية، وتقريب وجهات النظر بين المختلفين، وإرساء قواعد الاحترام والتفهم المجتمعي، مؤكدة أنه يُمثّل "عبادة وتربية وعلاجاً".

وفي السياق ذاته، أشارت الدكتورة سناء السيد إلى أن الإنسان فُطر على الأنس والتواصل، إلا أن التطور الهائل في أدوات الاتصال الحديثة أدى إلى تراجع عمق التواصل، ليتحول الحوار أحياناً إلى "مبارزة للانتصار" لا للتفاهم.

وأكدت أن البراعة الحقيقية تكمن في الصمت الواعي والحضور الكامل بالقلب والعقل، وفهم ما وراء الكلمات.

واختتمت الندوة بالتأكيد على أن التواصل الناجح يرتكز على إدارة الاختلاف بنقد الفكرة لا تجريح الشخص، ومنح المحبين أذناً صاغية وقلباً حاضراً، لتكون الغاية دائماً هي التفاهم والرحمة لا الغلبة، فالكلمات في النهاية جسور تعبر عليها الأرواح بسلام.

تأتي هذه الفعاليات وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، وباعتماد الشيخ أيمن عبد الغني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأروقة الأزهرية، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر.