شوق الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعيه، لمسلسله الجديد "عشماوي" المقرر طرحه في شهر رمضان القادم، وشارك صورة مع صناع العمل من كواليس التصوير.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه على فيسبوك: “باقي ٨١ يوم على شهر أبويا رمضان ومسلسل (عشماوي) خليفة بركات”.

وكان قد أثار الفنان محمد رمضان حالة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف عن تحضيرات عمل فني جديد يجمعه بكل من مطربي الراب عفروتو وزياد ظاظا، إلى جانب دي جي ساسو، وذلك من خلال صورة نشرها عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام».

وظهر محمد رمضان في الصورة برفقة عفروتو وزياد ظاظا ودي جي ساسو، في إشارة إلى تعاون فني مرتقب يجمعهم خلال الفترة المقبلة، دون الكشف عن تفاصيل العمل أو موعد طرحه حتى الآن.

ويواصل حالياً محمد رمضان تصوير مسلسل عشماوي، وتدور احداثه حول شخصية «خليفة»، وهو أب لثلاث بنات، يجد نفسه فى مواجهة سلسلة من الأزمات والمواقف المعقدة، بعدما يُتهم أحد أفراد عائلته فى قضية شائكة، لتتصاعد الأحداث وسط صراعات عائلية ومواقف درامية مشوقة.