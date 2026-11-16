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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كان نفسي أقولك هتقابل إيه في الرحلة.. محمد رمضان يستعيد ذكريات طفولته بصورة نادرة

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد بدران

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بصورة له من مرحلة الطفولة، نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأرفقها بتعليق حمل كلمات مؤثرة عن رحلته في الحياة.

وكتب محمد رمضان على الصورة: «كان نفسي أقولك هتقابل إيه في الرحلة»، في رسالة أثارت تفاعل متابعيه، الذين حرصوا على التعليق على الصورة وكلماته.

على جانب آخر، يواصل محمد رمضان تصوير مسلسله الجديد «عشماوي»، الذي ينافس به في موسم دراما رمضان 2027، في عودة جديدة له إلى الدراما التليفزيونية بعد فترة من الغياب.

قصة وأحداث مسلسل «عشماوي»

وتدور أحداث مسلسل «عشماوي» في إطار شعبي اجتماعي، حول شخصية «خليفة»، الذي يعيش في حي الناصرية ويعمل منفذا لأحكام الإعدام بمصلحة السجون، قبل أن تتورط ابنته في قضية معقدة تقلب حياته رأسا على عقب.

ويجد خليفة نفسه أمام اختبار صعب، محاولا الدفاع عن عائلته وحمايتها من تداعيات الأزمة، وخلال رحلته تجمعه الصدفة بجارته في الحي، لتنمو بينهما علاقة عاطفية تتطور إلى قصة حب تنتهي بالزواج.

أبطال مسلسل «عشماوي»

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب محمد رمضان كل من باسم سمرة، وعصام السقا، وجيسيكا حسام الدين، وانتصار، ووليد فواز، فيما يظهر المخرج محمد سامي ضيف شرف خلال الحلقات، والعمل من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج بيتر ميمي.

محمد رمضان صورة نادرة طفولة رمضان مسلسل عشماوي

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