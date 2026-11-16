جراديشار: الأهلي يحتاج لمهاجم يسجل باستمرار.. وأتفهم قرار رحيلي

تحدث السلوفيني نيتس جراديشار، لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي والأهلي السابق، عن رحيله عن القلعة الحمراء، مؤكدًا أنه لم يشعر بالظلم بعد مغادرة الفريق، كما كشف عن طموحه في العودة مجددًا إلى صفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال جراديشار، خلال تصريحات عبر قناة ON SPORT، إنه لم يشعر بالظلم بعد رحيله عن الأهلي، موضحًا أنه لم يتمكن من إظهار أفضل إمكانياته الفنية، ولم ينجح في تسجيل الأهداف بالصورة المطلوبة خلال فترة وجوده مع الفريق.

وأضاف لاعب سيراميكا كليوباترا أنه يتفهم موقف الأهلي، خاصة أن اللعب لنادٍ بحجم القلعة الحمراء يتطلب وجود مهاجم قادر على تسجيل الأهداف باستمرار، وهو ما لم ينجح في تقديمه بالشكل المنتظر.

وأكد جراديشار أنه سيبذل قصارى جهده خلال تجربته الحالية مع سيراميكا كليوباترا، من أجل تسجيل الأهداف واستعادة مستواه، معربًا عن أمله في العودة إلى الأهلي مجددًا وإثبات قدراته بقميص الفريق الأحمر.

وتأتي تصريحات جراديشار في ظل خوضه تجربة جديدة مع سيراميكا كليوباترا، بعدما رحل عن الأهلي على سبيل الإعارة، بحثًا عن فرصة أكبر للمشاركة واستعادة حساسية التهديف.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين في ظل الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادلين دون تلقي أي هزيمة.

في المقابل، يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثماني، محققًا العلامة الكاملة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتقليص الفارق مع بيراميدز على صدارة الدوري، بينما يطمح الفريق السماوي لمواصلة انتصاراته والحفاظ على القمة.