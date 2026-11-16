لجنة الحكام: لم يصلنا اعتراض من بيراميدز على حكم مباراة الأهلي

كشفت الإعلامية دينا سليم أن مسؤولو لجنة الحكام برئاسة عصام عبدالفتاح أكدوا في تصريحات خاصة، على عدم وصول اعتراضات رسمية من نادي بيراميدز على الحكم السلفادوري إيفان بارتون الذي تم اختياره لإدارة مباراة الأهلي في الجولة التاسعة ببطولة الدوري الممتاز.

وأضافت خلال برنامج ستاد المحور :"وشدد مسؤولو لجنة الحكام، على أن الحكم السلفادوري إيفان بارتون، من الحكام المميزين والمشهود لهم عالميا بالكفاءة والنزاهة، وسيخرج بالمباراة بدون أزمات".

وتابعت :"وعن سبب اختياره، أوضح عصام عبدالفتاح، أن حكام الدوريات الخمس الكبرى لديهم ارتباطات بمنافسات دوري أبطال أوروبا، ولجنة الحكام اتفقت على الحكم السلفادوري إيفان بارتون".