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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عموتة يفرض السرية على تدريبات الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

كشف الإعلامي أحمد دياب عن قرار الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، بفرض حالة من السرية على تدريبات الفريق، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام بيراميدز ضمن منافسات الدوري الممتاز.


وقال أحمد دياب، خلال تقديمه برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن عموتة طلب من وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إغلاق تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة وحتى موعد المباراة، من أجل توفير أجواء من الهدوء والتركيز داخل المعسكر، وإبعاد اللاعبين عن أي ضغوط أو متابعة خارجية.


وأضاف أن قرار الجهاز الفني يأتي في ظل الأهمية الكبيرة للمواجهة، التي يسعى خلالها الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية، حيث يرغب عموتة في توفير أكبر قدر من التركيز للاعبين، وتجهيزهم بالشكل الأمثل قبل اللقاء المرتقب.


ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيراميدز يوم 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الدوري الممتاز، حيث يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

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