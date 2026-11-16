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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جراديشار: علي ماهر كلمة سر تطور مستواي مع سيراميكا.. والاختلاف واضح عن الأهلي

علي ماهر
علي ماهر
رباب الهواري

تحدث السلوفيني نيتس جراديشار، مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا، عن تطور مستواه خلال الموسم الحالي، مشيدًا بالدور الكبير الذي يلعبه علي ماهر، المدير الفني للفريق، في تحسين أدائه ومساعدته على الظهور بصورة مميزة منذ انضمامه إلى صفوف سيراميكا.


وأكد جراديشار أن العمل تحت قيادة علي ماهر ساهم بشكل واضح في تطوره على المستوى الفني، مشيرًا إلى أن المدير الفني يمتلك أفكارًا كروية تتناسب مع أسلوب لعبه، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على مستواه داخل الملعب.


جراديشار يشيد بدور علي ماهر في تطور مستواه
وقال جراديشار، خلال تصريحات تلفزيونية، إن علي ماهر يمتلك دورًا كبيرًا فيما يقدمه فريق سيراميكا كليوباترا خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أن المدير الفني يحب كرة القدم ويهتم بتقديم أسلوب لعب مميز، وهو ما يتوافق مع شخصيته وطموحاته كلاعب.


وأضاف مهاجم سيراميكا أن علاقته بأفكار علي ماهر داخل الملعب ساعدته كثيرًا على تقديم مستويات أفضل، موضحًا أن المدرب منحه العديد من الأمور التي ساهمت في تطوير أدائه، سواء على المستوى الفردي أو في إطار الأداء الجماعي للفريق.


وأشار جراديشار إلى أن الاختلاف في مستواه مع سيراميكا مقارنة بفترته السابقة مع النادي الأهلي يعود إلى عدة عوامل، يأتي في مقدمتها الدور الفني الذي يؤديه علي ماهر، وقدرته على توظيف اللاعبين بالشكل المناسب والاستفادة من إمكاناتهم.


اختلاف التجربة بين الأهلي وسيراميكا
وأوضح اللاعب السلوفيني أن ظهوره بصورة مختلفة مع سيراميكا لا يقلل من تجربته السابقة مع الأهلي، لكنه يعكس مدى تأثير الاستقرار الفني والحصول على الفرصة المناسبة في مسيرة أي لاعب.


واختتم جراديشار تصريحاته بالتأكيد على تقديره الكبير للدور الذي يقوم به علي ماهر، مشددًا على أن العمل معه ساعده على اكتساب المزيد من الثقة وتقديم مستوى أفضل، في ظل طموحه لمواصلة التألق ومساعدة سيراميكا كليوباترا على تحقيق أهدافه خلال الموسم الحالي.

علي ماهر جيراديشار سيراميكا كليوباترا اخبار الرياضة منتخب مصر

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