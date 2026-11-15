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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة بشأن رقم قياسي تاريخي ينتظر محمد صلاح مع منتخب مصر

محمد صلاح
محمد صلاح
نورهان عادل

كشف سيف زاهر، الإعلامي الرياضي، عن اقتراب محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق طرابزون  سبور التركى ، من تحطيم رقم قياسي تاريخي جديد على مستوى القارة الأفريقية.
وكتب سيف زاهر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«لم يتبقَّ أمام محمد صلاح سوى 10 أهداف ليصبح الهداف التاريخي لإفريقيا على مستوى المنتخبات».

حيث اقترب محمد صلاح، قائد منتخب مصر 

من تحقيق إنجاز تاريخي جديد على مستوى المنتخبات الإفريقية، بعدما أصبح على بُعد 10 أهداف فقط من معادلة الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف الدولية في تاريخ القارة السمراء.

وجاء ذلك بعدما سجل صلاح هدفين في فوز منتخب مصر على مالاوي بخماسية نظيفة، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، ليرفع رصيده التهديفي الدولي إلى 70 هدفًا وفقًا لبعض الإحصائيات.

كما يتصدر الزامبي الراحل جودفري تشيتالو قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخبات الإفريقية برصيد 79 هدفًا، بينما يحتل نجم مالاوي السابق كيناه فيري المركز الثاني برصيد 71 هدفًا، ويأتي محمد صلاح في المركز الثالث برصيد 70 هدفًا وفق هذا الإحصاء

وكان صلاح قد حقق إنجازًا آخر بتسجيله هدفين أمام مالاوي، ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب مصر وفق الإحصائيات التي تحتسب أهدافه بـ70 هدفًا

سيف زاهر محمد صلاح فيسبوك

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