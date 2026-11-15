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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع إصدارات السندات الحكومية بالأسواق الناشئة 41% إلى 69 مليار دولار

الأسواق الناشئة
الأسواق الناشئة
أ ش أ

أفادت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية بتراجع إصدارات السندات الحكومية الجديدة المقومة بالعملات الأجنبية في الأسواق الناشئة بنسبة 41%، لتسجل 69 مليار دولار منذ بداية النصف الثاني من العام الجاري وحتى الآن، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظل انخفاض المعروض من هذه السندات رغم استمرار قوة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين.

وأوضحت "بلومبرج" أن مبيعات السندات الحكومية تراجعت بنحو النصف منذ بداية سبتمبر الماضي، ما عكس انكماشا حادا في المعروض خلال الأشهر الأخيرة، وأسهم في دعم أسعار ديون الأسواق الناشئة.

وأضافت أن تراجع الإصدارات الجديدة أدى إلى نقص السندات الحكومية المتاحة في الأسواق الناشئة، وهو ما ساعد على دعم أسعارها، في ظل استمرار الطلب القوي من المستثمرين الدوليين، وتقلص تدفقات الإصدارات الجديدة إلى الأسواق.

وأشارت إلى أن هذا النقص في المعروض أدى إلى تشديد ظروف السوق بالنسبة للمقترضين والمستثمرين على حد سواء، قبل توقعات بانتعاش إصدارات السندات خلال مطلع العام المقبل.

ولفتت إلى أن تأجيل فيتنام إصدار سندات دولارية أظهر في وقت سابق كيف يمكن أن تسهم معدلات التضخم وتكاليف الاقتراض المرتفعة في الحد من إصدارات السندات السيادية .

السندات الحكومية الأسواق الناشئة المستثمرين الدوليين

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