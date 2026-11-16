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سعيد شيمي لصدى البلد: تكريمي في القاهرة السينمائي له مذاق خاص.. فيديو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سعيد شيمي لصدى البلد: تكريمي في القاهرة السينمائي له مذاق خاص.. فيديو

مدير التصوير سعيد شيمي مع أوركيد سامي
مدير التصوير سعيد شيمي مع أوركيد سامي
تصوير كيرلس صلاح   -  
أوركيد سامي

أعرب مدير التصوير الكبير سعيد شيمي عن سعادته بتكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكداً أن هذا التكريم ليس الأول له، لكنه يحمل مكانة خاصة ومختلفة، كونه يأتي تقديراً لمسيرته الفنية وإنجاز العمر.

وقال سعيد شيمي، في لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، إنه سعيد وفخور بهذا التكريم، مشيراً إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من المهرجانات المميزة التي حضر فعالياتها على مدار سنوات طويلة وعاصر العديد من دوراته، مؤكداً أنه مهرجان يهتم بالفن ويحترمه ويقدر قيمته.

وتحدث شيمي عن أهمية فكرة ترميم الأفلام السينمائية، موضحاً أنها خطوة بالغة الأهمية للحفاظ على التراث المصري والأفلام الجميلة التي تمثل جزءاً أصيلاً من تاريخ السينما المصرية.

كما أعرب عن اعتزازه الشديد بجميع أعماله الفنية، مؤكداً أن تطور المعدات والتكنولوجيا لا يمكن أن يلغي قيمة الصورة أو تأثيرها، لأن الصورة تظل حية وتحافظ على الذكريات، تماماً مثل الأفلام التي تبقى دائماً في ذاكرة الجمهور مهما مرت السنوات.


 

مدير التصوير سعيد شيمي اخبار الفن نجوم الفن صدي البلد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

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