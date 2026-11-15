قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم سعيد يرد على منتقديه بعد تحدي محمد صلاح: تاريخي بيتكلم عنى والملعب هو الفيصل
91 عاما في عشق القرآن.. عوض الفردي يكشف أسرار رحلته إلى دولة التلاوة
سعر أوقية الذهب في الإمارات اليوم الإثنين
وزارة العمل تفتح باب التوظيف.. 620 فرصة عمل برواتب تصل لـ11 ألف جنيه
النيران تلتهم ناقلة نفط شرق مضيق هرمز
قرار حاسم من الأهلي حول استمرار عبد الله أقطاي مع الفريق
وزير الخارجية البريطاني: الوضع الإنساني في غزة كارثي
غيبوبة سكر تُفقد سائق أتوبيس السيطرة على عجلة القيادة.. التحقيقات تكشف كواليس حادث رأس سدر
سلامة النقل الأمريكي: حادث الناقلة قبالة نيو أورلينز ناجم عن عطل في نظام التوجيه
أسعار شقق نقابة المهندسين 2026 وشروط الحجز وموعد القرعة
كيف تتابع وزارة العمل تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص؟.. حسن رداد يوضح
وزيرة الإسكان: البرج الأيقوني مطروح للبيع لكننا لا نرغب في بيعه حاليا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يعزز الحماية الاجتماعية ويدعم استقرار الاقتصاد

المهندس محمد مصطفى كشر
المهندس محمد مصطفى كشر
محمد الشعراوي

أشاد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بقرار المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2027، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة مهمة في مسار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات معيشة المواطنين، ويعكس توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والاحتياجات المعيشية للمواطنين.


وقال كشر، في بيان له، إن القرار يأتي ترجمة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين دخول المواطنين، وفي إطار مخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026، التي تضمنت وضع مستهدف للوصول بالحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، بما يعكس تبني الدولة رؤية طويلة الأجل لتحسين مستويات الدخول، وتوسيع نطاق الاستفادة من ثمار التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن أهمية القرار تتجاوز الزيادة المباشرة في دخول العاملين، خاصة أن القطاع الخاص يستوعب نحو 26.5 مليون مشتغل من إجمالي قرابة 32 مليون مشتغل في مصر، وهو ما يجعله شريكًا رئيسيًا في تنفيذ سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن تحسين أجور العاملين بهذا القطاع يسهم في تعزيز القوة الشرائية، وتنشيط الطلب المحلي، ودعم حركة الأسواق، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاجتماعي.


وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أن تحسين الأجور يجب أن يسير بالتوازي مع تطوير القاعدة الإنتاجية وتوسيع الاستثمارات وزيادة معدلات التشغيل، لافتًا إلى أن الصناعة الوطنية تمثل أحد المحركات الأساسية لاستدامة هذه السياسات، من خلال زيادة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، ورفع تنافسية المنتجات المصرية، بما يخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد ويوفر موارد قادرة على دعم التحسين المستمر لدخول العاملين.

توسيع نطاق الحماية 


وأشار كشر إلى أن الموافقة على حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيهًا، إلى جانب تحديد الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين بالأعمال المؤقتة أو بنظام العمل لبعض الوقت عند 34 جنيهًا صافيًا، تعكس توجهًا نحو توسيع نطاق الحماية ليشمل أنماط التشغيل المختلفة، وتعزيز حقوق العاملين وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في سوق العمل.


وشدد على أهمية ضمان التطبيق الفعلي للحد الأدنى الجديد للأجور، وتعزيز التنسيق بين الحكومة وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين وقدرة المنشآت على الاستمرار والتوسع، مؤكدًا أن بناء اقتصاد قوي لا ينفصل عن تحسين مستوى معيشة المواطنين، وأن الاستثمار في الصناعة والإنتاج والإنسان يمثل معًا الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية مستدامة يشعر المواطن بنتائجها في حياته اليومية.

المهندس محمد مصطفى كشر محمد مصطفى كشر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. تراجع جديد اليوم وعيار 21 يفقد 1700 جنيه من القمة

تعطيل الدراسة

حقيقة تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة.. أمطار غزيرة وتقلبات جوية لمدة 4 أيام

هيئة الدواء

شديدة الخطورة على الصحة.. هيئة الدواء تحذر من حقنة شهيرة ومنتشرة

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2027

جدول امتحانات شهر نوفمبر ..شاهد بدء إعلانه رسمياً في بعض المحافظات

مرتبات

المرتب هيزيد 1500 جنيه.. الحكومة تفاجئ ملايين العاملين بالقطاع الخاص والتطبيق يناير 2027

علي ماهر

«خمسة وخميسة».. علي ماهر وش السعد على الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف

بالأسماء..وزير الأوقاف يعتمد حركة تكليفات جديدة لقيادات مديريات 7 محافظات

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم رفع الغياب في المدارس طوال رمضان 2027 ؟|توضيح عاجل

ترشيحاتنا

عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي

عمر محمد رياض: أتمنى أشتغل مع محمد رمضان عشان بيعلي اى حد معاه.. فيديو

الفنانة إيمان رجائي

إيمان رجائي تقدم حفل ختام مهرجان الطفل العربي في دورته الرابعة

انطلق الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم «فرقة الموت»، أبرز الأعمال المنتظرة للسيناريست صلاح الجهيني، بطولة أحمد عز، آسر ياسين،

الكشف عن الإعلان التشويقي لفيلم «فرقة الموت».. وأحمد عز يقود المواجهة في صيف 2027

بالصور

عمر محمد رياض: استبعدنا فكرة طرح جزء ثان من "لن أعيش في جلباب أبي" بسبب غياب عبلة كامل.. فيديو

عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي
عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي
عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي

تسلا تطرح "سايبر كاب" للبيع بسعر 30 ألف دولار.. اشتراك شهري إلزامي وقيود على الاستخدام

سايبر كاب
سايبر كاب
سايبر كاب

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

فيديو

عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي

عمر محمد رياض: استبعدنا فكرة طرح جزء ثان من "لن أعيش في جلباب أبي" بسبب غياب عبلة كامل.. فيديو

عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي

عمر محمد رياض: أتمنى أشتغل مع محمد رمضان عشان بيعلي اى حد معاه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد