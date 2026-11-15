هل قررت التعليم رفع الغياب في المدارس طوال رمضان 2027 ؟|توضيح عاجل

هل قررت التعليم رفع الغياب في المدارس طوال رمضان 2027 ؟ .. سؤال يبحث أولياء الأمور عن إجابته على مختلف محركات البحث على الانترنت بعد كثرة الجدل والاخبار المتضاربة المنتشرة على وسائل التواصل الإجتماعي فبمختلف أنواعها .

رفع الغياب في المدارس طوال رمضان 2027 .. هل قررت التعليم ذلك ؟

من جانبه ، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حتى الآن لم يصدر أي قرارات تنص على رفع الغياب في المدارس في رمضان 2027

وقال المصدر لصدى البلد : أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحرص كل عام دراسي على انتظام الدراسة في رمضان بالمدارس بشكل طبيعي دون أي تغييرات تؤثر على سير العملية التعليمية مثله مثل باقي أشهر العام الدراسي ، حيث تستمر الحصص والتقييمات والواجبات بشكلها الطبيعي حرصا على مصلحة الطلاب ، وبالتالي تلتزم جميع المدارس بتسجيل الغياب يوميا طوال شهر رمضان واتخاذ اللازم ضد الطلاب غير الملتزمين بنسب الغياب المقررة قانوناً كما هو معتاد في باقي أشهر العام الدراسي

هل رمضان 2027 سيكون اجازة في المدارس ؟

ومن جانبه ، رصد موقع صدى البلد ، انتشارا واسعا لمنشور مطالبة وزير التربية والتعليم يجعل شهر رمضان 2027 اجازة في المدارس للطلاب والمعلمين ، انتشارا واسعا على صفحات المعلمين على فيس بوك .

حيث كثرت المطالب بمد اجازة نصف العام لتشمل شهر رمضان 2027. ، للتخفيف على الطلاب وأولياء الأمور

وقد حرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، على حسم الجدل برد حاسم على مطالب جعل شهر رمضان اجازة في المدارس ، حيث قال لأولياء الامور خلال احدى جولادته الميدانية الاخيرة : ندي لولادكم اجازة في شهر رمضان و جدودهم كانوا بيحاربوا في شهر رمضان ؟ عايزين نعلمهم يبقوا اقوياء

حقيقة مد اجازة نصف العام 2027 لتشمل شهر رمضان 2027

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا ، نفت خلاله صحة المنشورات المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حول مد إجازة نصف العام إلى 30 يومًا بدلًا من 15 يومًا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الالتزام بالخريطة الزمنية المعلنة للعام الدراسي الحالي، نافيةً صدور أي قرارات أو تعليمات بشأن مد فترة إجازة نصف العام، ومشددةً على أن مواعيد الإجازات وبداية الفصل الدراسي الثاني محددة وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة والمعلنة مسبقًا قبل بداية العام الدراسي.

وأهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات، والاعتماد على البيانات الصادرة عبر منصاتها الرسمية فقط.