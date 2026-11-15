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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سميرة سعيد تطرح ألبوم «ماذا ولو» بعد عامين من التحضير

سميرة سعيد
سميرة سعيد
تقى الجيزاوي

طرحت الديفا سميرة سعيد ، أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان «ماذا ولو»، لتعود من خلاله إلى جمهورها بمجموعة من الأغنيات الجديدة التي تجمع بين اغاني متنوعة.

تفاصيل ألبوم سميرة سعيد الجديد

استغرقت التحضيرات للألبوم نحو عامين، وشهدت مرحلة الاختيار الاستماع إلى ما بين 30 و40 أغنية، قبل الاستقرار على 14 أغنية وقع عليها الاختيار لتكون ضمن العمل، الذي تقرر طرحه على مرحلتين.

ويضم الألبوم مجموعة من الأنماط الموسيقية، ما بين المقسوم والأغنيات الدرامية والرومانسية، مع اعتماد اللهجة المصرية في معظم أغنياته، إلى جانب تقديم أغنية باللهجة المغربية.

سميرة سعيد تخوض تجربة الألبوم البصري

وتخوض سميرة سعيد من خلال «ماذا ولو» تجربة مختلفة، بالاعتماد على مفهوم الألبوم البصري (Visual Album)، إذ تحمل كل أغنية طابعًا بصريًا خاصًا بها، بعيدًا عن فكرة الاكتفاء ببوستر واحد يجمع أغنيات الألبوم.

وفي هذا الإطار، انتهت من تصوير 5 كليبات كاملة، بينما تظهر باقي الأغنيات من خلال فيديوهات بصرية بأفكار متنوعة تتماشى مع مضمون كل أغنية، وذلك تحت إشراف نضال هاني، المخرج ومدير أعمالها.

أبرز صناع ألبوم «ماذا ولو»

يضم الألبوم مجموعة كبيرة من الشعراء، من بينهم شادي نور، ونادر عبد الله، وتامر حسين، وبهاء الدين محمد، وخالد تاج الدين، ومصطفى ناصر، ومحمد الشافعي، ومحمد القاياتي.

كما يتعاون في الألحان مع عمرو مصطفى، وبلال سرور، ومحمود العسيلي، وأحمد طناني، وإسلام رفعت، بينما يتولى التوزيع الموسيقي كل من هاني يعقوب، وهاني ربيع، وأمير هداية، وأحمد عادل، وأحمد أمين، وبيدو.

وتولى أمير محروس مهمة الماستر والميكس، بمشاركة محمد صقر، وخالد سند، وسادو، ومفدي مجدي، الذي تولى أيضًا تسجيل الصوت.

سميرة سعيد ماذا ولو ألبوم سميرة سعيد

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