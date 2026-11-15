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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جائزة 10آلاف جنيه.. مهرجان بورسعيد السينمائي يطلق مسابقة «بورسعيد في 3 دقائق»

مسابقة أفلام بورسعيد السياحية
مسابقة أفلام بورسعيد السياحية
أحمد إبراهيم

أعلن مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، والرئاسة الشرفية للمنتج هشام سليمان، عن إطلاق مسابقة «بورسعيد في 3 دقائق» للأفلام السياحية القصيرة، ضمن فعاليات دورته الثانية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر 2026، والتي تقام تحت شعار «سينما تحيي الأمل».

تأتي المسابقة في إطار حرص المهرجان على اكتشاف المواهب الشابة، ودعم الإبداع السينمائي، والترويج للمقومات السياحية والتاريخية والثقافية التي تتمتع بها المدينة.

وتستهدف المسابقة شباب محافظة بورسعيد، حيث تدعوهم إلى تقديم أفلام قصيرة لا تتجاوز مدتها ثلاث دقائق، يعبرون من خلالها عن رؤيتهم الإبداعية للمدينة، ويسلطون الضوء على معالمها السياحية وتراثها التاريخي والثقافي، وما تتميز به من خصوصية إنسانية وطبيعية.

وتهدف المسابقة إلى توظيف السينما باعتبارها إحدى أدوات الترويج السياحي والثقافي، وإتاحة الفرصة أمام الشباب لتقديم صورة مميزة عن مدينتهم، من خلال أعمال سينمائية تعكس هويتها وجمالها وتاريخها.

وحدد المهرجان مجموعة من الشروط للمشاركة، من بينها ألا تتجاوز مدة الفيلم ثلاث دقائق شاملة تتر البداية والنهاية، وأن يتناول مدينة بورسعيد من منظور سياحي، مع مراعاة جودة التصوير والصوت والمونتاج، والالتزام بحقوق الملكية الفكرية للمواد المستخدمة، وأن يكون الفيلم من إنتاج صاحب المشاركة.

كما تتيح المسابقة المشاركة بالأفلام المصورة باستخدام الكاميرات أو الهواتف المحمولة، على أن تقدم الأعمال باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة عربية في حال استخدام لغة أخرى.

وخصص المهرجان جائزة مالية قدرها 10 آلاف جنيه للفيلم الفائز، إلى جانب شهادة تقدير رسمية، وعرض الفيلم ضمن فعاليات حفل ختام المهرجان، فيما يجوز للجنة منح شهادات تقدير للأعمال المتميزة الأخرى.

وحدد المهرجان يوم 30 نوفمبر 2026 آخر موعد لاستقبال الأفلام المشاركة في المسابقة، على أن يتم استقبال الأفلام من خلال استمارة المشاركة الإلكترونية عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/Zomh48CHhjDCwYms6

وتأتي مسابقة «بورسعيد في 3 دقائق» تأكيدًا على ارتباط المهرجان بهوية المدينة وأبنائها، وحرصه على احتضان مواهبها الشابة، وتشجيعهم على رواية حكايات مدينتهم بلغة الصورة والسينما.

مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي الناقد السينمائي أحمد عسر مسابقة «بورسعيد في 3 دقائق»

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