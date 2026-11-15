اللا حرب واللا سلم| خبير بترول: أسعار النفط تنخفض لـ91 دولارًا مع تراجع التوتر والتصعيد

قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن أسعار النفط العالمية شهدت تراجعًا من مستوى 98 دولارًا إلى 91 دولارًا للبرميل خلال 5 أيام، مدفوعة بحالة الهدوء الحذر التي عادت إلى الأسواق عقب التصريحات الأمريكية والإيرانية بشأن تجميد الضربات العسكرية والاتجاه نحو الوساطة والحوار.

تصريحات واشنطن وطهران أعادت الهدوء الحذر لأسواق النفط

وأضاف القليوبي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن استمرار حالة «اللا حرب واللا سلم» بين الولايات المتحدة وإيران، بجانب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام الثلاثة الماضية بشأن تجميد الضربات العسكرية على إيران، أسهم في عودة الهدوء إلى البورصات العالمية، خاصة فيما يتعلق بالتعاقدات النفطية طويلة ومتوسطة الأجل.

وأوضح أن حالة الهدوء الحذر امتدت إلى العديد من التعاقدات المرتبطة بقطاع الطاقة، بما في ذلك صفقات الغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأسمدة، مشيرًا إلى أن الأسواق لا تزال تعاني معدلات نقص مرتفعة، فضلًا عن استمرار المخاوف من العودة إلى الضربات العسكرية وما قد تسببه من اضطرابات في تأمين النقل وحرية الملاحة البحرية لناقلات النفط ومشتقاته.

وأشار إلى أن التصريحات الصادرة عن الجانبين الأمريكي والإيراني خلال الأيام الأربعة أو الخمسة الماضية، والتي تضمنت التوجه نحو الوساطة وقبول الحوار، ساهمت في تهدئة الأوضاع بمضيق هرمز، ما سمح بمرور عدد كبير من الناقلات، وعوّض جزءًا من النقص في الإمدادات بالأسواق العالمية.

وأوضح أن عودة الترقب خلال الساعات الـ48 الماضية، مع استهداف الجانب الإيراني بعض الناقلات وتأخر عدد منها، تؤكد التأثير الكبير للتصريحات والتطورات السياسية والعسكرية على البورصات العالمية والتعاقدات النفطية.

وأكد القليوبي أن اتجاه الطرفين إلى التفاوض والوساطة يظل أكثر تأثيرًا في تهدئة الأسواق وتعزيز الثقة لدى سلاسل الإمداد، في ظل ارتباط أسعار النفط بصورة مباشرة بمستوى الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة.