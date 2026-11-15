الفصائل اليمنية تنفي استهداف مكة والمدينة المنورة

نفت الفصائل اليمنية استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال الساعات الماضية.

وشددت الفصائل اليمنية على في بيان لها على أن عملياتها تستهدف المنشآت النفطية والقواعد العسكرية السعودية .



وفي وقت لاحق من اليوم ؛ أعلن “تحالف دعم الشرعية في اليمن” اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين بمنطقة مكة المكرمة وأخري بالمدينة المنورة .



وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي - حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) - إنه تم اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين بمنطقة مكة المكرمة أطلقتهما الفصائل اليمنية .



وكان اللواء الركن تركي المالكي قد أعلن، في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية.