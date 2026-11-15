رونالدينيو يعود إلى الملاعب بعد 11 عامًا من الاعتزال.. ويقترب من إنجاز تاريخي

يعود النجم البرازيلي رونالدينيو إلى ملاعب كرة القدم من جديد، في ظهور استثنائي لمدة يوم واحد فقط، بعدما تقرر مشاركته أساسيًا مع نادي رافينا أمام فريولي، اليوم، ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، في مفاجأة لعشاق الساحرة المستديرة.

وتأتي عودة رونالدينيو، البالغ من العمر 46 عامًا، بعد غياب عن المنافسات الرسمية استمر لأكثر من 11 عامًا، إذ ابتعد عن الملاعب منذ عام 2015، عقب انتهاء تجربته الاحترافية الأخيرة مع نادي فلومينينزي البرازيلي.

ويترقب عشاق كرة القدم ظهور النجم البرازيلي، الذي يمتلك 299 هدفًا خلال مسيرته الكروية، إذ يحتاج إلى تسجيل هدف واحد فقط خلال المباراة للوصول إلى الهدف رقم 300، وإضافة إنجاز جديد إلى سجله الحافل.

ويُعد رونالدينيو، أحد أبرز نجوم كرة القدم في جيله، بعدما ترك بصمة استثنائية مع برشلونة وميلان، إلى جانب منتخب البرازيل، الذي توج معه بلقب كأس العالم 2002، فضلًا عن فوزه بالكرة الذهبية عام 2005.

وتعيد هذه المشاركة اسم الساحر البرازيلي، إلى دائرة الضوء من جديد، وسط اهتمام جماهيري بعودته إلى المستطيل الأخضر بعد سنوات طويلة من الابتعاد عن المنافسات.