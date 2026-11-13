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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رونالدينيو يستعد للعودة إلى الملاعب بعد غياب 11 عاما عبر ديربي رافينا وفورلي الإيطالي

رونالدينيو
رونالدينيو
أ ش أ

وصل النجم البرازيلي رونالدينيو إلى إيطاليا اليوم الجمعة، استعدادا للمشاركة في مباراة ديربي رافينا وفورلي، المقررة الأحد المقبل ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، في عودة مرتقبة له إلى الملاعب بعد غياب دام 11 عاما.

وهبط رونالدينيو في مطار فورلي، حيث كان في استقباله رئيس نادي رافينا إغنازيو تشيبرياني.

وقال أندريا ماندورليني، مدرب رافينا، إن النجم البرازيلي سيشارك في الشوط الثاني من المباراة، التي ستقام على ملعب بينيللي.

ومن المقرر أن يخوض رونالدينيو اليوم حصة تدريبية فردية مغلقة في المركز الرياضي بمدينة رافينا، على أن يشارك غدا في أول تدريب جماعي له مع الفريق.

ويُعد رونالدينيو، المتوج مع منتخب البرازيل بكأس العالم 2002 وكوبا أمريكا، أحد أبرز نجوم كرة القدم البرازيلية.

ويتصدر رافينا المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثالثة الإيطالي، ويسعى إلى مواصلة مشواره نحو الصعود، فيما تحظى مواجهة فورلي باهتمام جماهيري كبير.

وشهدت المباراة إقبالا متزايدا على التذاكر، إذ نفدت تذاكر عدة أقسام من الملعب، فيما وصلت أسعار بعضها إلى 150 يورو.


 

النجم البرازيلي رونالدينيو إيطاليا

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