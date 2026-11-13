البنك المركزي: تراجع مديونية الشيكات مستحقة الدفع على البنوك لـ25.06 مليار جنيه في مايو الماضي

تحسنت مديونية الشيكات مستحقة الدفع ضمن مديونية البنوك إلي 25.06 مليار جنيه في مايو الماضي بعد أن كانت 30.98 مليار جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 21.81 مليار جنيه في مارس 2026.

وأكد تقرير صادر عن البنك المركزي المصري وصول إجمالي الخصوم الأخرى إلي 3.951 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 3.61 تريليون جنيه في إبريل الماضي ومقارنة بـ3.4 تريليون جنيه في مارس من نفس العام.

ودائع البنوك

ووصلت جملة الوادئع لنحو 17.011 تريليون جنيه في مايو السابق مقابل 16.9 تريليون جنيه في إبريل الماضي ومقارنة بـ 16.9 تريليون جنيه في مارس السابق لهما.

وسجلت إلتزامات البنوك في الخارج 705.824 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 702.3 مليار جنيه في إبريل الماضي ومقارنة بـ 715.98 مليار جنيه في مارس 2026.

وصل حجم إلتزامات البنوك في مصر تريليوني جنيه في مايو 2026 مقابل 2.072 تريليون جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 2.05 تريليون في مارس 2026.

وسجل جملة خصوم البنوك 27.5 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 27.14 تريليون جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 26.9 تريليون جنيه في مارس 2026.