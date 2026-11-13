الصحة والمركز القومي يقدمان خدمات الكشف على أسنان 184 طفلاً من ذوي الإعاقة وأسرهم

نفذت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، قافلة طبية متخصصة للكشف على الأسنان، استفاد منها 184 طفلاً من ذوي الإعاقة وعدد من أفراد أسرهم، في إطار تعزيز الخدمات الصحية الميسّرة والدعم المتكامل لهذه الفئة وأسرها.

تأتي القافلة ضمن فعاليات احتفالية «كلنا في الصورة» التي ينظمها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية «أسرتي قوتي» تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية، بهدف تذليل العقبات أمام حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الرعاية الطبية وتعزيز دور الأسرة كشريك أساسي في منظومة الدعم.

وأسفرت أعمال الكشف عن تحديد عدد من الحالات التي تستدعي فحوصات وإجراءات طبية إضافية، حيث جرى تحويلها إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان لاستكمال المتابعة وتلقي الرعاية اللازمة، بما يضمن عدم الاكتفاء بالكشف الأولي.

وأكدت الدكتورة منى البيار، مدير إدارة الأسنان بالوزارة، حرص الوزارة على الاهتمام بصحة الفم والأسنان لدى الأطفال وأسرهم وتعزيز الوعي بأهمية الكشف الدوري والوقاية.

فيما شددت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة لتقديم خدمات صحية دامجة وميسرة تسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وترسيخ حقهم في الحصول على الرعاية على قدم المساواة مع الآخرين.