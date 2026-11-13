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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مبادرة شمس الصناعة.. خطة دمج الطاقة الشمسية في 7 آلاف مصنع

شمس الصناعة.. خطة دمج الطاقة الشمسية في 7 آلاف مصنع
شمس الصناعة.. خطة دمج الطاقة الشمسية في 7 آلاف مصنع

تشهد الصناعة المصرية توسعًا في الاستفادة من الطاقة الشمسية، من خلال إنشاء محطات لتوليد الكهرباء داخل المصانع وتوفير احتياجاتها التشغيلية، والتوسع في تصنيع الألواح والخلايا الشمسية محليًا، بما يدعم خفض تكاليف الإنتاج ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
 

تتجه الدولة إلى تشجيع المصانع على الاعتماد على الطاقة المتجددة، من خلال مبادرة «شمس الصناعة»، التي وافق مجلس الوزراء على اشتراطاتها ومحدداتها في أكتوبر 2026، وتستهدف إضافة قدرات تصل إلى 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية لخدمة نحو 7 آلاف مصنع.


وتعتمد المبادرة على إنشاء محطات طاقة شمسية داخل المنشآت الصناعية بنظام الاستهلاك الذاتي، بما يسمح للمصانع باستخدام الكهرباء المنتجة من المحطات في التشغيل، وتقليل الاعتماد على الشبكة خلال ساعات النهار، إلى جانب خفض استهلاك الوقود الأحفوري المستخدم في إنتاج الكهرباء.
 

وتتضمن المبادرة مسارين للتنفيذ؛ الأول للقدرات الصغيرة حتى 499 كيلووات، ويستهدف المنشآت الصناعية ذات الأحمال النهارية والمساحات المحدودة، والثاني للقدرات المتوسطة والكبيرة بدءًا من 500 كيلووات، مع تطبيق إجراءات الربط الكهربائي المعتمدة.

تعمل الهيئة العربية للتصنيع على دعم التصنيع المحلي لمكونات الطاقة المتجددة، من خلال الشركة العربية للطاقة المتجددة، التي تأسست عام 2013 وبدأ عمل خط إنتاجها في عام 2015، بطاقة إنتاجية تبلغ 52 ميجاوات سنويًا.


ونفذت الشركة نحو 300 محطة طاقة شمسية داخل مصر بقدرات إجمالية بلغت 30 ميجاوات، إلى جانب مشروعات خارجية في عدد من الدول الأفريقية، من بينها أوغندا وإريتريا والكونغو الديمقراطية.

وفي يناير 2026، وقعت الهيئة العربية للتصنيع بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر لتأسيس شركة متخصصة في تشغيل وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية فوق أسطح المباني.

وتتولى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة دعم التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، من خلال إتاحة الأطر الفنية والتنظيمية اللازمة لربط المحطات بالشبكة، وتأهيل مطوري مشروعات الطاقة الشمسية، وتشجيع استخدام الأنظمة الشمسية في المنشآت والمباني.

كما يمثل التعاون بين الوزارة والهيئة العربية للتصنيع أحد مسارات دعم انتشار محطات الطاقة الشمسية، من خلال توفير خدمات التشغيل والصيانة، وتعزيز الاعتماد على المكونات المصنعة محليًا.

ويمتد النشاط إلى تصنيع مكونات الطاقة الشمسية، إذ افتتحت شركة Elite Solar مجمعًا صناعيًا بالمنطقة الصناعية بالسخنة في يناير 2026، لإنتاج الخلايا والألواح الشمسية، مع خطط لزيادة الإنتاج المخصص للسوق المحلية والصادرات.

مبادرة شمس الصناعة وزارة الصناعة توليد الكهرباء

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