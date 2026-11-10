قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس مصر للطيران يعلن تحقيق مستويات ربحية غير مسبوقة
خطة لحفر 50 بئرًا بترولية بتقنيات متطورة.. ما الفائدة المتوقعة؟
الحرس الثوري الإيراني: تفكيك خلية إرهـ ابية لحزب الحياة الكردستاني
القصة الكاملة للقاضي المزيف.. 10 سنوات حبس في 3 قضايا والنطق بالحكم في الاستئناف 24 نوفمبر
إعلام أمريكي: مقتل شخص على الأقل في حادث إطلاق النار بحي لوجان سيركل بواشنطن
سرقة 8 بلنجات وراء خروج عربة عن القضبان بقطار الإسماعيلية السويس دون وقوع إصابات
10 خدمات للفئات الأولى بالرعاية من منصة «تمكين».. كيف تستفيد منها؟
الخارجية الفلسطينية تدين استهداف مجمع ناصر الطبي وتطالب بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه
ضربة بريطانية لموسكو.. عقوبات تطارد أكبر 10 شركات روسية منتجة للنفط
استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في استهدافات للاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة
2 مليار دولار سنويا.. خطة الحكومة لخفض الدين العام إلى 69.5% في 2030
عوض تاج الدين : توجيهات رئاسية بالاهتمام بملف أمراض الاطفال والتوسع في خدمات الكشف المبكر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي: 2.2 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أول 3 شهور من العام المالي

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بمعدل 20.4% علي أساس سنوي.

وكشف أحدث تقرير أصدره البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله؛عن وصول حجم تحويلات العاملين في الخارج في الربع الأول من العام المالي 2026/2027 الجاري - “ أول 3 شهور من العام 2026/2027”؛ إلى 13 مليار دولار مقارنة بـ 10.8 مليار دولار في نفس الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

تفاصيل التحويلات

وحسب التقرير وصل معدل زيادة تحويلات العاملين في الخارج بمقدار 2.2 مليار دولار  على أساس سنوي.

وسجلت حصيلة الشهور التسعة الأولى من العام الميلادي 2026 (الفترة يناير/سبتمبر 2026) تدفقات قياسية بلغت نحو 38.2 مليار دولار مقابل نحو 30.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق)، بزيادة تبلغ 8 مليارات دولار.    

البنك المركزي المصري حسن عبد الله تحويلات المصريين العاملين في الخارج مال واعمال اخبار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

رئيس مجلس الوزراء

بشرى سارة لأساتذة الجامعات.. الحكومة تتوافق على زيادة جديدة في الرواتب والإعلان الاثنين

الدولار

أعلى مستوى في 19 شهراً .. مفاجأة في سعر صرف الدولار الآن بمصر

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن طلاب 2 بكالوريا المتجاوزين نسب الغياب .. ماذا أعلنت التعليم؟

وزير الحرب الأمريكي

بسبب ضحكات مرتفعة.. حارس قبر الجندي المجهول يوبخ وزير الحرب الأمريكي

المحال العامة

العد التنازلي بدأ.. تحذير لأصحاب المحلات التجارية| تفاصيل بالقانون

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر

ترشيحاتنا

سعر العملات الأجنبية

ثابتة بدون تغيير.. سعر العملات الأجنبية الدولار واليورو الآن

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار يبحث مع جنرال موتورز وبروكتر آند جامبل تعزيز الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

محمد فريد: نستهدف تعميق التصنيع المحلي وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للإنتاج

بالصور

لماذا لا تختفي دهون البطن العنيدة رغم ممارسة الرياضة؟.. طرق فعالة للتخلص منها

طرق فعالة للتخلص من دهون البطن
طرق فعالة للتخلص من دهون البطن
طرق فعالة للتخلص من دهون البطن

ختام فعاليات التدريب البحري المصري التركي بحر الصداقة 2026..فيديو وصور

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد