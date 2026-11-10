البنك المركزي: 2.2 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أول 3 شهور من العام المالي

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بمعدل 20.4% علي أساس سنوي.

وكشف أحدث تقرير أصدره البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله؛عن وصول حجم تحويلات العاملين في الخارج في الربع الأول من العام المالي 2026/2027 الجاري - “ أول 3 شهور من العام 2026/2027”؛ إلى 13 مليار دولار مقارنة بـ 10.8 مليار دولار في نفس الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

تفاصيل التحويلات

وحسب التقرير وصل معدل زيادة تحويلات العاملين في الخارج بمقدار 2.2 مليار دولار على أساس سنوي.

وسجلت حصيلة الشهور التسعة الأولى من العام الميلادي 2026 (الفترة يناير/سبتمبر 2026) تدفقات قياسية بلغت نحو 38.2 مليار دولار مقابل نحو 30.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق)، بزيادة تبلغ 8 مليارات دولار.