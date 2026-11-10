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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية.. افتتاح أعمال تطوير مستشفى المنصورة الدولي وإنشاء غرفة إنعاش القلبي الرئوي

جوله لمحافظ الدقهلية
جوله لمحافظ الدقهلية
همت الحسينى

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال تطوير ورفع كفاءة قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى المنصورة الدولي، وافتتاح إنشاء غرفة الإنعاش القلبي الرئوي، في إطار جهود المحافظة المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتطوير المنشآت الطبية، وذلك بحضور الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد النقيب، مدير مستشفى المنصورة الدولي.

وأكد محافظ الدقهلية أن تطوير قسم الاستقبال والطوارئ يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة المنظومة الصحية، وزيادة قدرتها على استيعاب الحالات المرضية، ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الحالات الحرجة والطارئة، مشيرًا إلى أن تحسين جودة الخدمات الطبية وتوفير الرعاية الصحية اللائقة للمواطنين يأتيان في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن تطوير القسم يأتي انطلاقًا من الأهمية الكبيرة لمستشفى المنصورة الدولي، باعتبارها إحدى كبرى مستشفيات الإحالة التابعة لوزارة الصحة والسكان بمحافظات الدلتا، حيث تستقبل الحالات الحرجة والطارئة على مدار 24 ساعة يوميًا من محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة، فضلًا عن الزيادة المستمرة في أعداد المترددين على قسم الاستقبال والطوارئ، والتي يتراوح متوسطها بين 12 ألفًا و15 ألف حالة شهريًا، الأمر الذي استلزم تطوير القسم وزيادة طاقته الاستيعابية ورفع كفاءته التشغيلية.

وشملت أعمال التطوير رفع كفاءة وتجهيز 4 غرف للكشف الطبي، وإنشاء غرفة جديدة للإنعاش القلبي الرئوي مجهزة بـ5 أسرة للتعامل مع الحالات الحرجة وحالات توقف القلب، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة غرفتي ملاحظة، تضم كل منهما 9 أسرة، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للقسم وتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى.

كما تضمنت الأعمال إحلال وتجديد الأرضيات والدهانات والأسقف المعلقة وفقًا للمعايير والاشتراطات القياسية المعتمدة، فضلًا عن استكمال أعمال الفرش والتجهيزات اللازمة لتشغيل القسم بكامل طاقته.

وأشار المحافظ إلى أن تطوير وتوسعة قسم الاستقبال والطوارئ يعززان قدرته على استقبال الأعداد المتزايدة من المرضى، ويسهمان في سرعة التعامل مع الحالات الطارئة والحرجة، وتوفير بيئة طبية مجهزة وفقًا لأحدث المعايير، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة على مدار الساعة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن مستشفى المنصورة الدولي تستعد لتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل بما يتيح خدمات طبية إضافية للمواطنين ويخفف العبء عن مستشفيات التأمين الصحي لتلبية احتياجات المواطنين الصحية وتيسير حصولهم عليها.

وأعرب محافظ الدقهلية عن تقديره لجهود القائمين على مستشفى المنصورة الدولي، برئاسة الدكتور أحمد النقيب، مشيدًا بالمظهر الحضاري للأطقم الطبية والتمريضية، والمستوى المتميز للنظافة والانضباط داخل المستشفى، مؤكدًا أن الدولة تعمل على توفير خدمات طبية لائقة للمواطنين من خلال التنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات الصحية، بما يشمل منظومة التأمين الصحي ومديرية الصحة ومستشفيات الجامعة.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من مدير المستشفى حول الطاقة الاستيعابية ومعدلات استقبال الحالات، إلى جانب المبادرات الرئاسية التي تنفذها المستشفى وأعداد المستفيدين من خدماتها.

وأشاد  محافظ الدقهلية بدعم ومساهمة مؤسسات المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية في تنفيذ أعمال التطوير، إلى جانب الدعم المقدم من وزارة الصحة والسكان للتجهيزات الطبية، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل نموذجًا لتكامل جهود الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في دعم وتطوير المنشآت الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الدقهلية محافظة الدولى محافظ

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