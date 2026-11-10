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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد المعرض الدائم للسلع الغذائية بحي شرق المنصورة

جولة تفقدية
جولة تفقدية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،، المعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس بالمنصوره، لمتابعة توافر السلع والمنتجات الغذائية والاطمئنان على التزام العارضين بالأسعار المخفضة وجودة المعروضات، مؤكدًا أن المحافظة تضع توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مناسبة على رأس أولوياتها، وتسعى إلى إتاحتها في مكان واحد بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر.

وتفقد المحافظ مختلف أقسام المعرض، التي تضم السلع الغذائية الأساسية والخضروات والفاكهة والمنتجات المتنوعة، واطلع على الأسعار المعلنة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة وجودة المنتجات المعروضة، وعدم المغالاة في الأسعار، بما يضمن تحقيق الاستفادة الحقيقية للمواطنين.

كما تفقد المحافظ أسعار بيع البيض الأبيض والأحمر، ومنافذ بيع الأسماك الطازجة، واطمأن على توافر المنتجات والتزام القائمين على المعرض بالأسعار المعلنة، مؤكدًا استمرار المتابعة والرقابة لضمان تقديم سلع جيدة بأسعار مناسبة.

و تفقد محافظ الدقهلية منفذ بيع الخبز المدعم بالمعرض، وشدد على ضرورة انتظام العمل به واستمرار تقديم الخدمة للمواطنين دون معوقات، مشيرًا إلى أن المنفذ يعمل يوميًا اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى نفاد الكمية.

وأكد المحافظ ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لصرف الخبز المدعم، ومنع صرف حصة الخبز لأكثر من بطاقة تموينية للمواطن الواحد، مع التأكد من حصول كل مواطن على الحصة المقررة لبطاقته التموينية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة في التوزيع.

ووجه اللواء طارق مرزوق، الدكتور وائل عابد، رئيس حي شرق المنصورة، باستمرار المتابعة الميدانية لمحيط المعرض، ومنع وجود أي إشغالات أو تعديات تعوق حركة المواطنين، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع أي مخلفات أولًا بأول، ومنع الانتظار العشوائي للسيارات بالتنسيق مع إدارة المرور، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات من شأنها إعاقة الحركة المرورية أو تشويه المظهر الحضاري للمنطقة.

والتقى المحافظ عددًا من المواطنين داخل المعرض وبمحيطه، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم ومطالبهم بشأن توافر السلع وأسعارها، مؤكدًا حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم والعمل على تلبيتها، وذلك بحضور الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية،و محمد صلاح مدير المتابعة.

الدقهلية محافظه جوله تفقديه

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