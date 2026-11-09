محافظ الدقهلية يتابع حملة ليلية للتصدي لمكبرات الصوت والتلوث السمعي بميت غمر

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال حملة ليلية للتصدي لمكبرات الصوت ومظاهر التلوث السمعي بشوارع مدينة ميت غمر، مؤكدًا ضرورة استمرار هذه الحملات بصورة يومية، والتصدي الفوري لكافة صور المخالفات، ومنع أي إشغالات أو تعديات من شأنها إعاقة حركة المواطنين والمركبات أو التعدي على الطريق العام.

وقام الدكتور السعيد أحمد رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بالإشراف على تنفيذ حملة ليلية للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي، بعدد من شوارع المدينة، في إطار جهود إعادة الانضباط إلى الشارع، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة، وذلك، بحضور الأستاذ علي عنبرة نائب رئيس المدينة، والأستاذ أحمد الدش مدير إدارة البيئة، وفريق عمل إدارة الاشغالات، مصطفى السعيد رئيس الوحدة المحلية بكوم النور.

أسفرت الحملة عن، مصادرة مكبرات الصوت من مركبات التوك توك بشوارع مدينة ميت غمر، بإجمالي 7 سماعات بازوكا، 4 تابلوه.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار الحملات الميدانية للتصدي لكافة صور الإشغالات والتعديات والمخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، بما يسهم في تحقيق الانضباط والسيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع المدن والمراكز.