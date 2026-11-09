مصرع شاب مجهول الهوية في تصادم تروسيكل وسيارة ربع نقل بالدقهلية

لقي شاب مجهول الهوية، مصرعه إثر وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ربع نقل، أمام عزبة التسعين بطريق سندوب السنبلاوين، بنطاق مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا بوقوع حادث تصادم،

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع شاب مجهول الاسم والعنوان، متأثرًا بإصاباته جراء الحادث.

وتم الدفع بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي، وذلك عقب انتهاء معاينة الشرطة، وجارٍ تكثيف الجهود لكشف هوية المتوفى وملابسات الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.