الغد يناقش أخطر تحديات المنطقة وتداعياتها على الأمن القومي المصري بمشاركة نخبة من الخبراء والقيادات.. صور

نظم حزب الغد، برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، ندوة سياسية واستراتيجية موسعة تحت عنوان «التحديات والتهديدات والمخاطر التي تتعرض لها المنطقة وتأثيرها على مصر»، وذلك بمشاركة اللواء الدكتور محمود خليفة، محافظ الوادي الجديد الأسبق ومستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون العسكرية، وبحضور عدد من الوزراء والخبراء والمتخصصين وقيادات الحزب بالأمانة المركزية.

وتأتي الندوة في إطار الاجتماعات السياسية والفكرية المستمرة التي يعقدها حزب الغد لمناقشة أبرز الملفات الوطنية والإقليمية، وتعزيز الوعي بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وفتح حوار جاد بين الخبراء والمتخصصين حول تداعيات الصراعات الإقليمية على الأمن القومي المصري بمفهومه الشامل.

المهندس موسى مصطفى موسى: الاستثمار في الوعي والشباب وإعداد الكوادر ضرورة لمواجهة تحديات المرحلة

وأكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، في كلمته الافتتاحية، أن المرحلة الراهنة تفرض ضرورة تعزيز الوعي الوطني والفهم الدقيق لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من صراعات وتوترات وتداخل للمصالح الدولية يجعل من الوعي بالتحديات والمخاطر المحيطة بالدولة المصرية ضرورة وطنية، تتطلب مشاركة الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع في بناء وعي حقيقي قائم على المعرفة والتحليل واستيعاب طبيعة التهديدات.

وأوضح رئيس حزب الغد أن الدولة المصرية تتحرك في محيط إقليمي شديد التعقيد، وهو ما يستدعي إدراك حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق مؤسسات الدولة، وأهمية الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وتعزيز قدرة المجتمع على التعامل مع الأزمات والتحديات، مؤكدًا أن الوعي بطبيعة المخاطر يمثل أحد عناصر حماية الأمن القومي، وأن الاستثمار في الإنسان المصري يظل الركيزة الأساسية لبناء دولة قوية وقادرة على مواجهة المتغيرات.

وشدد موسى مصطفى موسى على أن الاستثمار في الشباب يمثل أحد أهم ركائز التنمية الشاملة، باعتبارهم طاقة الوطن المتجددة والقوة القادرة على المشاركة في بناء المستقبل وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن تمكين الشباب لا يقتصر على توفير فرص العمل فقط، وإنما يمتد إلى تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل ودعم أفكارهم الابتكارية وتشجيعهم على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تعزيز الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع مشاركة الشباب في الحياة العامة، والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم، وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات الشابة لتولي المسؤولية والمشاركة في صناعة القرار، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والقطاع الخاص لتوفير بيئة مناسبة للإبداع والابتكار، مؤكدًا أن بناء الإنسان المصري يمثل الأساس الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة، وأن الاستثمار في العقول والقدرات البشرية هو الاستثمار الأكثر أهمية في مستقبل الوطن.

واختتم رئيس حزب الغد بالتأكيد على أن الحزب يسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز حضوره في الملفات الوطنية والمجتمعية، وتفعيل دور الأمانات المتخصصة، وإعداد كوادر سياسية تمتلك الوعي والمعرفة والقدرة على تحمل المسؤولية، مع استمرار تنظيم اللقاءات والندوات التي تجمع الخبراء والمتخصصين لتقديم رؤى علمية وعملية حول القضايا التي تمس الأمن القومي والمصالح المصرية.

اللواء محمود خليفة: الشرق الأوسط أمام خريطة متشابكة من التهديدات.. والأمن القومي المصري يرتبط باستقرار محيطه الإقليمي

ومن جانبه، قدم اللواء الدكتور محمود خليفة، محافظ الوادي الجديد الأسبق ومستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون العسكرية، قراءة استراتيجية موسعة لطبيعة التحديات والتهديدات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن المنطقة تمر بمرحلة شديدة الحساسية في ظل تسارع الصراعات وتداخل المصالح الدولية والإقليمية، وتصاعد التنافس على النفوذ والموارد وممرات التجارة والطاقة، الأمر الذي يفرض ضرورة قراءة المشهد الإقليمي بصورة شاملة تتجاوز حدود المواجهات العسكرية التقليدية.

وأوضح خليفة أن مفهوم التهديدات لم يعد مقتصرًا على الحروب والصراعات المسلحة، وإنما امتد ليشمل الأمن الاقتصادي والغذائي والمائي والسيبراني، وحروب المعلومات والتأثيرات الجيوسياسية التي تستهدف استقرار الدول ومؤسساتها الوطنية، مشيرًا إلى أن فهم طبيعة هذه التهديدات يتطلب الربط بين أبعادها السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، مع دراسة السيناريوهات المحتملة لتطور الأوضاع في المنطقة.

واستعرض خريطة القوى الإقليمية المؤثرة، وفي مقدمتها إسرائيل وإيران وتركيا، موضحًا أن التحركات الإسرائيلية وتداعيات الحرب في قطاع غزة والتوترات على الجبهة اللبنانية والضفة الغربية تمثل ملفات رئيسية في معادلات الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما تناول الدور الإيراني وتأثير الخلافات المتعلقة بالبرنامج النووي وشبكة العلاقات الإقليمية والقوى الحليفة لطهران على احتمالات التصعيد وأمن الخليج وأسواق الطاقة والممرات البحرية.

كما تناول التحركات التركية في ملفات سوريا والعراق وليبيا وشرق المتوسط، وما يرتبط بها من تنافس على المصالح والنفوذ والموارد، مشيرًا إلى أن البعد المذهبي يمثل أحد العوامل المؤثرة في تشكيل المشهد السياسي والأمني بالمنطقة، خاصة عندما تتداخل الاختلافات المذهبية مع المصالح السياسية والصراعات الإقليمية، بما ينعكس على استقرار الدول وطبيعة العلاقات بين المجتمعات.

وأكد اللواء محمود خليفة أن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني تظل في مقدمة القضايا التي تشغل مصر، انطلاقًا من ارتباطها المباشر بأمن واستقرار المنطقة، مشددًا على أهمية استمرار التحركات السياسية والدبلوماسية المصرية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والحفاظ على فرص الاستقرار الإقليمي.

وفيما يتعلق بالأمن القومي المصري، استعرض خليفة خمسة ملفات رئيسية تتطلب المتابعة المستمرة، تشمل تأمين الحدود والامتداد الإقليمي في ظل الأزمات المحيطة بمصر، وأمن البحر الأحمر وقناة السويس وحركة الملاحة الدولية، وتداعيات الأوضاع في ليبيا والسودان، فضلًا عن ملف الأمن المائي والحفاظ على الحقوق المائية المصرية، وأهمية تعزيز الأمن الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات الدولة من الغذاء والطاقة وتقليل التأثر بالصدمات الخارجية.

واختتم رؤيته بالتأكيد على أن الأمن القومي لم يعد مفهومًا تقليديًا يقتصر على حماية الحدود، بل أصبح منظومة متكاملة تشمل الأمن السياسي والعسكري والاقتصادي والغذائي والمائي والتكنولوجي والاجتماعي، مؤكدًا أن مصر بحكم موقعها الجغرافي ودورها الإقليمي معنية بمتابعة هذه التحولات والعمل على دعم الاستقرار من خلال أدواتها السياسية والدبلوماسية، وأن حماية استقرار المنطقة تتطلب تضافر الجهود العربية وتغليب المصالح الوطنية والابتعاد عن الصراعات التي تستنزف مقدرات الشعوب.

الوزير منجي بدر: التحديات الإقليمية تفرض رؤية شاملة لحماية المصالح المصرية

ومن جانبه، تناول الوزير منجي بدر طبيعة المخاطر والتحديات التي تواجه الدولة المصرية في ظل التحولات الجيوسياسية المتلاحقة، مشيرًا إلى أن موقع مصر الاستراتيجي يجعلها معنية بصورة مباشرة بالتطورات التي تشهدها المنطقة، سواء على مستوى الصراعات العسكرية أو التنافس على الموارد وممرات التجارة والطاقة، وهو ما يتطلب قراءة دقيقة للمتغيرات الإقليمية وتقدير انعكاساتها على المصالح المصرية.

وأكد بدر أن التعامل مع هذه التحديات يستوجب تكامل الأبعاد السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات والمتغيرات الخارجية، مع الاهتمام بتأمين المصالح الحيوية وتنويع مصادر القوة، مشددًا على أهمية الوعي المجتمعي بطبيعة المخاطر المحيطة بمصر، ودور المؤسسات الوطنية في الحفاظ على الاستقرار ومواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية.

الدكتور سيد عبد الفتاح: مؤشرات الاقتصاد المصري تحمل بارقة أمل.. وزيادة الاحتياطي النقدي تعزز الثقة

وفي الشق الاقتصادي والمصرفي، تناول الدكتور سيد عبد الفتاح، الخبير المصرفي، تطورات المشهد النقدي والمالي في مصر، مؤكدًا أهمية قراءة المؤشرات الاقتصادية في سياق السياسات التي تستهدف تعزيز الاستقرار النقدي وتحسين قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، مشيرًا إلى أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي تمثل مؤشرًا إيجابيًا وبارقة أمل تعكس تحسن أحد أهم عناصر القوة المالية للدولة.

وأوضح أن الاحتياطي النقدي يمثل أحد عوامل دعم الثقة في الاقتصاد وقدرته على الوفاء بالالتزامات الخارجية وتوفير احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية، لافتًا إلى أن الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية يتطلب استمرار العمل على زيادة موارد النقد الأجنبي، وتعزيز الصادرات والاستثمار والإنتاج، وتحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي والنمو الاقتصادي المستدام.

اللواء الطبيب محمد الفقي: الحروب النفسية واستهداف الوعي من أخطر أدوات التأثير على المجتمعات

وتطرق اللواء الطبيب محمد الفقي إلى البعد النفسي في منظومة الأمن القومي، موضحًا أن الحروب الحديثة لم تعد تعتمد على المواجهة العسكرية المباشرة فقط، بل أصبحت تستهدف الإنسان ووعيه ومعنوياته من خلال حملات التضليل والشائعات وبث الخوف والإحباط والتشكيك في المؤسسات، وهو ما يجعل الحرب النفسية أحد الملفات المهمة التي يجب التعامل معها بوعي علمي ومجتمعي.

وأشار إلى أن مواجهة هذه الأساليب تتطلب بناء الوعي والقدرة على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمحتوى المضلل، وتعزيز التماسك المجتمعي والثقة في مصادر المعلومات الموثوقة، إلى جانب الاهتمام بالصحة النفسية والوعي الجمعي، مؤكدًا أن امتلاك المجتمع للوعي والقدرة على التعامل المتزن مع الأزمات يمثل عنصرًا مهمًا في مواجهة محاولات التأثير النفسي على المواطنين.

الدكتور محمود نصار: تعزيز الإنتاج والاستثمار ضرورة لتحصين الاقتصاد المصري من المخاطر الخارجية

ومن جانبه، تناول الخبير الاقتصادي الدكتور محمود نصار التداعيات الاقتصادية للتوترات والصراعات الإقليمية والدولية، موضحًا أن اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والطاقة والتغيرات في الأسواق العالمية تمثل تحديات مباشرة أمام الاقتصادات الوطنية، خاصة في ظل ارتباط الاقتصاد المصري بالأسواق الدولية وممرات التجارة العالمية.

وأكد نصار أن مواجهة هذه التحديات تتطلب التوسع في الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع وزيادة القدرة التنافسية للصادرات، إلى جانب جذب الاستثمارات وتوفير بيئة داعمة للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وقدرة على الصمود يمثل أحد أهم ضمانات حماية الأمن الاقتصادي، وأن التكامل بين السياسات الاقتصادية والإنتاجية والاستثمارية يسهم في تقليل تأثير الأزمات الخارجية على المواطن والاقتصاد الوطني.

حضور وزاري وعسكري واقتصادي وقيادات الأمانة المركزية لحزب الغد

وشهدت الندوة حضور عدد من الشخصيات العامة والوزراء والخبراء، من بينهم الوزير محمود خليفة، والوزير منجي بدر، والدكتور سيد عبد الفتاح، واللواء الطبيب محمد الفقي، والخبير الاقتصادي الدكتور محمود نصار.

كما شارك من قيادات حزب الغد بالأمانة المركزية كل من اللواء شمس مكي، واللواء حسن عزب، واللواء إبراهيم عبد الوهاب، واللواء سعيد فرج، وفاطمة شعيب، والدكتور عماد سعيد، والدكتور عمر الأصفر، وخالد السنوسي، وأحمد عبد المحسن، والدكتور أحمد علي، ومحمد الدسوقي، إلى جانب عدد من قيادات وأعضاء الحزب.

وتعكس الندوة اهتمام حزب الغد بتعزيز الحوار السياسي والاستراتيجي حول القضايا التي تمس الدولة المصرية، والاستفادة من خبرات المتخصصين في المجالات العسكرية والاقتصادية والمصرفية والنفسية، بما يسهم في إثراء النقاش العام ورفع مستوى الوعي بالتحديات الإقليمية، وتقديم رؤى متعددة الأبعاد حول سبل حماية الأمن القومي المصري ومواجهة المتغيرات التي تشهدها المنطقة.