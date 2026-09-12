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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب الغد: مشاركة الرئيس السيسي في قمة بريكس تفتح أمام الاقتصاد المصري أبوابًا جديدة

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى
معتز الخصوصي

أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تجمع بريكس تعكس إدراك الدولة المصرية لأهمية الحضور داخل التكتلات الاقتصادية الكبرى، مشيرًا إلى أن بريكس لم يعد مجرد تجمع سياسي أو اقتصادي، وإنما أصبح منصة مؤثرة في صياغة جانب مهم من مستقبل الاقتصاد العالمي، خاصة مع اتساع عضويته وتزايد ثقله في الاقتصاد والتجارة الدولية.

مصر في قمة البريكس

وقال موسى مصطفى موسى إن الوجود المصري الفاعل داخل بريكس يمثل فرصة حقيقية لتنويع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، خصوصًا في ظل امتلاك مصر قاعدة صناعية متنامية وموقع جغرافي استراتيجي يجعلها حلقة وصل بين الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية والآسيوية.

وأضاف أن أحد أهم المكاسب التي يمكن أن تحققها مصر من عضوية بريكس هو زيادة حجم التجارة البينية، ليس فقط من خلال تصدير المنتجات المصرية، وإنما عبر إقامة شراكات إنتاجية وصناعية مشتركة مع دول التجمع، بما يسمح بتحويل مصر من سوق مستقبلة للاستثمارات إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصنيع والتصدير.

وأشار رئيس حزب الغد إلى أن مؤشرات التجارة المصرية مع دول بريكس تؤكد وجود مساحة هائلة للنمو، لافتًا إلى أن ارتفاع التبادل التجاري إلى نحو 53.5 مليار دولار خلال عام 2025 يعكس اتساع العلاقات الاقتصادية، لكنه في الوقت نفسه يؤكد أن الإمكانات المتاحة أكبر بكثير، وأن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على مضاعفة الصادرات المصرية وجذب استثمارات نوعية.

 

تجمع البريكس

وأوضح أن المشاركة المصرية في القمة تتيح كذلك مناقشة آليات تمويل المشروعات التنموية والبنية الأساسية، والاستفادة من مؤسسات بريكس المالية، وعلى رأسها بنك التنمية الجديد، بما يخفف الضغوط التمويلية ويدعم قدرة الاقتصاد المصري على تنفيذ مشروعات إنتاجية وتنموية جديدة.

وأكد موسى مصطفى موسى أن توسيع التعامل بالعملات المحلية بين دول بريكس يمكن أن يمثل خطوة مهمة في دعم التجارة البينية وتقليل تكاليف المعاملات، مشددًا على أن تنويع أدوات وآليات التجارة الدولية يخدم الاقتصاد المصري ويمنحه قدرًا أكبر من المرونة في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.

واختتم رئيس حزب الغد بالتأكيد على أن رؤية الرئيس السيسي تجاه العلاقات الدولية تقوم على تنويع الشراكات وعدم الارتهان إلى مسار اقتصادي واحد، وأن الحضور المصري في بريكس يمثل ترجمة عملية لهذه الرؤية، بما يعزز مكانة مصر الاقتصادية ويدعم قدرتها على جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحويل موقعها الاستراتيجي إلى قوة اقتصادية حقيقية.

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