أمين شباب حُماة الوطن: كلمة الرئيس السيسي أمام «البريكس» تفتح لمصر أبوابًا جديدة للاستثمار والتنمية

قال المهندس محمد شلبي، أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة رؤساء دول وحكومات تجمع «البريكس» تعكس رؤية مصرية متكاملة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي، وتؤكد أن القاهرة تتعامل مع عضوية التجمع باعتبارها فرصة حقيقية لبناء شراكات دولية أكثر فاعلية، تدعم الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقًا جديدة أمام التجارة والاستثمار والتنمية.

وأوضح المهندس محمد شلبي أن تركيز الرئيس على قضايا التمويل والتنمية وإصلاح النظام المالي الدولي يعكس إدراكًا واضحًا للتحديات التي تواجه الدول النامية، خاصة في ظل ارتفاع أعباء الديون وضغوط الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن تعزيز أدوات التمويل الميسر ودعم المشروعات التنموية يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأكد أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة أن اهتمام الرئيس بتطوير دور «بنك التنمية الجديد» يمثل خطوة مهمة نحو تحويل التعاون بين دول «البريكس» من إطار للتنسيق إلى شراكات اقتصادية عملية، يمكن أن تسهم في تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة والنقل والصناعة وغيرها من القطاعات الحيوية.

وأشار أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة إلى أن طرح ملفات الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة في إطار واحد يعكس رؤية استراتيجية تتعامل مع التحديات العالمية باعتبارها ملفات مترابطة، لافتًا إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها للقيام بدور محوري في تعزيز أمن الغذاء وسلاسل الإمداد، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة الموانئ والممرات والمراكز اللوجستية.

وأضاف أن موقع مصر يمثل ميزة استراتيجية داخل تجمع «البريكس»، باعتبارها حلقة وصل مهمة بين القارات والأسواق، وهو ما يمنحها فرصًا واسعة لجذب الاستثمارات وتعزيز حركة التجارة وربط الأسواق الأفريقية بالأسواق الأوروبية والآسيوية.

ولفت المهندس محمد شلبي إلى أن اهتمام مصر بملف التمويل المناخي والانتقال العادل نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين متطلبات مواجهة التغيرات المناخية وحق الدول النامية في مواصلة مسيرة التنمية وتحسين مستوى معيشة مواطنيها.

وأكدالمهندس محمد شلبي أن تطلع مصر إلى تولي رئاسة تجمع «البريكس» خلال الفترة المقبلة يعكس حجم الثقة في الدور المصري وقدرتها على طرح رؤى عملية تدعم التعاون بين دول التجمع، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية.

وشدد أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة على أن الحضور المصري داخل «البريكس» يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن توجيه هذا الحضور نحو مشروعات وشراكات ملموسة يمكن أن يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، وتنشيط التجارة، ودعم فرص الشباب، وتحقيق عوائد تنموية واقتصادية مستدامة.

واختتم المهندس محمد شلبي بالتأكيد على أن كلمة الرئيس أمام قمة «البريكس» تحمل رسالة واضحة مفادها أن مصر لا تسعى فقط إلى المشاركة في التجمع، وإنما تستهدف أن تكون طرفًا فاعلًا في صياغة أجندته الاقتصادية والتنموية، بما يخدم المصالح المصرية ويدعم التعاون بين دول الجنوب ويعزز فرص بناء اقتصاد عالمي أكثر توازنًا وعدالة.