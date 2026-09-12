برلماني: مشاركة الرئيس السيسي في قمة بريكس تعكس مكانة مصر الدولية

أكد النائب أحمد خالد ممدوح، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة، ونائب رئيس حزب المؤتمر، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الثامنة عشرة لتجمع بريكس بالعاصمة الهندية نيودلهي، تعكس الحضور المتنامي للدولة المصرية في المحافل الدولية، وتعزز من مكانتها كشريك فاعل في صياغة مستقبل العلاقات الدولية.

بريكس منصة لتعزيز الشراكات

وقال أحمد خالد ممدوح إن مشاركة الرئيس السيسي في قمة بريكس تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون المصري مع الدول الأعضاء، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها التكتل لدعم فرص النمو والتعاون بين الدول النامية.

السياسة الخارجية المصرية تقوم على التوازن

وأشار إلى أن التحركات الخارجية للرئيس السيسي تؤكد حرص مصر على بناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية، بما يحافظ على المصالح الوطنية، ويدعم قدرة الدولة على التحرك في ملفات إقليمية ودولية متعددة.

الهند شريك مهم لمصر

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن العلاقات المصرية الهندية تمتلك مقومات كبيرة للتوسع، في ظل ما يجمع البلدين من مصالح مشتركة، مؤكدا أن زيارة الرئيس إلى نيودلهي يمكن أن تسهم في دفع مجالات التعاون الثنائي، وفتح مسارات جديدة أمام الاستثمار والتبادل التجاري.

مصر حاضرة في صناعة القرار الدولي

وشدد أحمد خالد ممدوح على أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة بريكس تؤكد أن مصر تتحرك بثقة في محيطها الدولي، وتسعى إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف، بما يخدم المصالح المصرية ويدعم تطلعات الشعوب نحو التنمية والاستقرار.