نزل 15 جنيها.. تفاصيل سعر الذهب في الصاغة الآن

تراجع سعر الذهب مساء اليوم السبت 12-9-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية بمقدار طفيف.

سعر الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب مقدار 15 جنيها من قيمته مقارنة بما كان عليه مساء أمس الجمعة.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل متوسط سعر جرام الذهب 6285 جنيها في آخر تحديث له.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 71882 جنيها للشراء و 7125 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6584 جنيها للشراء و6532 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6285 جنيها للشراء و 6235 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4349 دولارا للشراء و4348 دولارا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 50.28 ألف جنيه للشراء و 49.88 ألف جنيه للبيع.