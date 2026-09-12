سعر الذهب اليوم السبت 12 سبتمبر 2026 في مصر.. عيار 21 يسجل 6280 جنيهًا

استقرت أسعار الذهب اليوم السبت 12 سبتمبر 2026، خلال بداية تعاملات السوق المحلية ومحلات الصاغة، مع ثبات أسعار مختلف الأعيرة، بعد تراجع المعدن الأصفر مساء أمس بنحو 25 جنيهًا.

ويأتي استقرار الذهب محليًا بالتزامن مع تحركات محدودة للمعدن الأصفر في الأسواق العالمية، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر

بلغ متوسط سعر جرام الذهب اليوم نحو 6285 جنيهًا، مع اختلاف الأسعار وفقًا للعيار وحركة التداولات في السوق المحلية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث النقاء والقيمة، نحو 7177 جنيهًا للشراء، مقابل 7120 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 22 إلى نحو 6579 جنيهًا للشراء، و6526 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق المصرية، نحو 6280 جنيهًا للشراء، و6220 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5382 جنيهًا للشراء، و5340 جنيهًا للبيع.

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 4367 دولارًا للشراء والبيع، وفقًا لآخر تحركات السوق العالمية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 50.24 ألف جنيه للشراء، و49.84 ألف جنيه للبيع.

الذهب عالميًا اليوم

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليسجل نحو 4412.84 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.1% إلى 4457.10 دولار للأوقية.

وجاءت تحركات الذهب العالمية في ظل استمرار ضعف الدولار الأمريكي، وهو ما يجعل المعدن الأصفر المقوم بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ويدعم الإقبال على الذهب.

وتتجه أنظار الأسواق العالمية إلى بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة، في ظل استمرار حالة الترقب بشأن اتجاه السياسة النقدية الأمريكية وأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.