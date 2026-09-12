سعر الذهب في الصاغة الآن

شهد سعر الذهب في مصر استقرارا مع أول تعاملات له اليوم السبت 12-9-2026 علي مستوي محلات الصاغة المختلفة.

الذهب ثابت

وأظهرت تداولات الذهب ثباتا دون تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية في الأسواق المختلفة.

الذهب يتراجع

وتعرض سعر الذهب مساء أمس للتراجع مرة أخري ليفقد مقدار 25 جنيها من قيمته.

سعر جرام الذهب

بلغ متوسط سعر جرام الذهب 6285 جنيهاً.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7177 جنيها للشراء و 7120 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6579 جنيها للشراء و 6526 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6280 جنيها للشراء و6280 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5382 جنيها للشراء و 5340 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعرأوقية 4367 دولار للشراء و 4367 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50.24 ألف جنيه للشراء و 49.84 ألف جنيه للبيع.