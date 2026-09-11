بعد ساعات من التداول.. الذهب يرتفع 25 جنيها في الصاغة الآن

ارتفع سعر الذهب في مصر بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية اليوم الجمعة 11-9-2026 على مستوى الصاغة المصرية.

سعر الذهب يرتفع

ارتفع سعر جرام الذهب في مصر بقيمة 25 جنيها مقارنة بما كان عليه أمس.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6300 جنيه.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7200 جنيه للشراء و7142 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6600 جنيه للشراء و6547 جنيه للبيع .

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6300 جنيه للشراء و 6250 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5400 جنيها للشراء و5357 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 50.4 ألف جنيه للشراء و50 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4368 دولارا للشراء و4367 دولارا للبيع.