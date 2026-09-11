زينة أشرف عبد الباقي تحتفل بعيد ميلاد والدها برسالة مؤثرة: «محظوظة بيك أوي»

احتفلت المخرجة زينة أشرف عبد الباقي بعيد ميلاد والدها الفنان أشرف عبد الباقي، وحرصت على مشاركة جمهورها جانبًا من علاقتها الخاصة بوالدها، من خلال رسالة مليئة بمشاعر الحب والامتنان، أكدت خلالها مدى تأثيره في حياتها ودعمه المستمر لها على المستويين الشخصي والفني.

وشاركت زينة، عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستغرام»، مجموعة من الصور التي جمعتها بوالدها في مناسبات مختلفة، ووجهت إليه كلمات مؤثرة كشفت من خلالها عن طبيعة العلاقة القوية التي تجمعهما، مؤكدة أن السنوات الماضية زادت من قربهما وترابطهما.

وكتبت زينة في رسالتها لوالدها بمناسبة عيد ميلاده: «كل سنة وأنت طيب يا أحلى أب في الدنيا، مع كل سنة بحس إننا بنقرب لبعض أكتر وأكتر»، مشيرة إلى أن التفاصيل اليومية البسيطة التي تجمعهما تمثل بالنسبة لها جزءًا أساسيًا من ذكرياتها معه.

وأضافت: «مش قادرة أتخيل حياتي من غير فطار الفول والطعمية كل يوم الصبح وإحنا قاعدين بنتكلم في أي حاجة في الدنيا»، في تعبير عفوي عن طبيعة العلاقة التي تجمعها بوالدها، والتي تتجاوز حدود العمل والفن إلى تفاصيل الحياة اليومية.

وتطرقت زينة خلال رسالتها إلى الدعم الذي يقدمه لها أشرف عبد الباقي في خطواتها المهنية، مؤكدة أن وجوده إلى جوارها يمنحها قدرًا كبيرًا من الثقة، خاصة مع خوضها تجارب جديدة في مجال الإخراج.

وقالت: «أخدت خطوات كبيرة في حياتي السنة دي، بس دايمًا بعملها بثقة عشان أنت جنبي على طول»، لافتة إلى أنها تستمد الكثير من حماسها وشغفها من والدها، الذي يمثل بالنسبة لها مصدر إلهام على المستويين الإنساني والفني.

وأشادت زينة بشغف والدها المستمر بالفن، قائلة إنه يلهمها من خلال «شغفك وفضولك، معرفتك بالسينما والفن، ومخاطرتك»، مؤكدة أن هذه الصفات كان لها تأثير واضح في تكوين شخصيتها ونظرتها إلى الحياة والعمل.

واختتمت المخرجة رسالتها بكلمات عاطفية عبّرت خلالها عن مكانة والدها في حياتها، قائلة: «أنت اللي علمتني يعني إيه حب، وكل حاجة بعملها عشان أخليك فخور بيا.. بحبك أكتر بكتير ما تتخيل.. أنا محظوظة بيك أوي».

أشرف عبد الباقي يدعم مسيرة ابنته الفنية

ولا يقتصر دعم أشرف عبد الباقي لابنته زينة على الجانب الشخصي فقط، إذ حرص الفنان على مساندتها منذ بداية خطواتها في مجال الإخراج، وشاركها في أكثر من تجربة فنية، كان من أبرزها فيلم «مين يصدق»، الذي شكل أولى تجاربها في إخراج الأفلام الروائية الطويلة.

وتولت زينة إخراج الفيلم، كما شاركت في كتابة السيناريو، بينما شارك أشرف عبد الباقي في إنتاج العمل، إلى جانب ظهوره ضمن أحداثه كممثل، ليجمع المشروع بينهما في تجربة فنية عائلية لافتة.

وعُرض فيلم «مين يصدق» عام 2024، وقدم تجربة شبابية تناولت عددًا من القضايا والمواقف الاجتماعية، وكان بمثابة خطوة مهمة في بداية مسيرة زينة الإخراجية في السينما.

زينة أشرف عبد الباقي تنتقل إلى الدراما التلفزيونية

وبعد تجربتها السينمائية الأولى، واصلت زينة أشرف عبد الباقي خطواتها في مجال الإخراج، وانتقلت إلى الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل «ولد وبنت وشايب»، الذي تولت إخراجه عام 2025، وشارك والدها أشرف عبد الباقي في بطولته.

وتأتي هذه الأعمال ضمن مسيرة زينة الفنية التي تسعى من خلالها إلى تثبيت حضورها كمخرجة، مستفيدة في الوقت نفسه من خبرة والدها الطويلة في مجالات التمثيل والإنتاج والمسرح والسينما والتلفزيون.

ويحرص أشرف عبد الباقي بشكل مستمر على دعم ابنته وتشجيعها في مشروعاتها الفنية، وهو ما ظهر في أكثر من مناسبة، خاصة مع خوضها تجارب جديدة وتوسعها في العمل بمجال الإخراج.

أحدث أعمال أشرف عبد الباقي

وعلى الجانب الآخر، يواصل أشرف عبد الباقي نشاطه الفني، وكانت مسرحية «الساحل الشرير» من أحدث أعماله، والتي قدمها بمشاركة مجموعة من الفنانين الشباب في إطار كوميدي يعتمد على المفارقات الناتجة عن اختلاف الشخصيات ووجهات النظر.

وتدور أحداث المسرحية حول عائلتين تنتميان إلى عالمين مختلفين، إلا أن الظروف تجمعهما داخل المجمع السكني نفسه في الساحل الشمالي، لتبدأ سلسلة من المواقف الكوميدية التي تنشأ نتيجة اختلاف العادات والأفكار وطريقة التعامل بين أفراد العائلتين.

ويشارك في بطولة «الساحل الشرير» كل من أشرف عبد الباقي، كريم عفيفي، كارولين عزمي، أحمد عبد الوهاب، وإبرام سمير، والعمل من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، وإخراج أشرف عبد الباقي.

وتعكس رسالة زينة لوالدها جانبًا آخر من العلاقة التي تجمعهما، إذ يبدو الدعم المتبادل حاضرًا بقوة بينهما، بالتزامن مع استمرار كل منهما في تقديم تجارب فنية جديدة، ليظل أشرف عبد الباقي بالنسبة لابنته الأب والداعم والقدوة التي تستمد منها الثقة في خطواتها المستقبلية.